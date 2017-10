Pag-aaral sa Saligang Batas ipinasasama sa student curriculum 

PARA batid ng lahat ang rule of law, nais ng isang mambabatas na maging sa mga estudyante sa Grade 12 ay ituro na rin ang Saligang Batas.

Sa House Bill 6554 o Constitutional Education Bill ni Dinagat Island Rep Arlene Bag-ao, isinusulong nito na isama sa curriculum ng mga estudyante ang konstitusyon, katwiran ng mambabatas mature nang maituturing ang mga nasa grade 12 at nauunawaan na nito ang konsepto ng rule of law.

Hindi lamang umano mga abogado o mga nag-aaral ng abogasya ang dapat na may nalalaman sa batas, mas maganda umano na sa murang edad pa lamang ay nalalaman na ang ilang partikular patungkol sa kanilang karapatan upang garantisado na maprotektahan at maipalaban nila ito kung kinakailangan.

Kung maisasabatas ang panukala ni Bag-ao, ang curriculum ng grade 12 para sa Constitutional Education ay sasakop sa History at Overview ng 1987 Constitution, Nationalism and Sovereignty, State Principles and Policies gayundin ang Government Institution and processes.

Kasama rin ang rights and duties of citizens, democratic values, social justice, human rights at ang napapanahong usapin sa charter change. GAIL MENDOZA

