Pagbibitiw ni Bautista, pinagdududahan ng Kamara

MALAKI pa rin ang posibilidad na ma-impeach pa rin si Comelec Chairman Andres Bautista sa kabila ng pagpapakalat ng kanyang resignation.

Iginiit ito ni House Speaker Pantaleon Alvarez matapos mabasa ang pagbibitiw ni Bautista ngunit ito’y magiging epektibo pa hanggang sa December 31.

Ito ayon sa speaker ay nangangahulugang hindi pa nagbitiw si Bautista at mukhang inunahan lamang nito ang nakatakdang pagbasa ng report ng House Committee on Justice sa plenaryo mamayang hapon kaugnay sa pagdismis ng impeachment laban sa kanya.

Maaari aniyang maibasura ang impeachment kung ang pagbibitiw ni Bautista ay magiging epektibo ngayong araw.

Sa plenaryo ay mangangailangan ng 98 boto upang mabaligtad ang pagdismis ng komite sa impeachment.

Samantala, buo ang magiging boto ng Minority bloc sa Kamara para baligtarin ang report ng Justice Committee kasabay ng panawagan sa mga kongresistang nasa super majority na pag-isipang mabuti kung ididismis o hindi ang impeachment.

Sinabi ni House Minority Leader Danilo Suarez na “if we will impeach him, impeach him. If he will resign, then resign. But he (Bautista) must go. The minority have spoken.”

Agad namang sinuportahan nina Senior Deputy Minority Leader Lito Atienza, ACTS-OFW Rep. John Bertiz, COOPNATCO Rep. Anthony Bravo, Ako Bicol Rep. Alfredo Garbin at Rep. Luis Jose Angel N. Campos, Jr. ang pahayag na ito ni Suarez.

Si KABAYAN Rep. Harry Roque, kabilang sa minority bloc at isa sa tatlong mambabatas na nag-indorso sa impeachment complaint laban kay Bautista ay nanawagan sa super majority na pag-isipang mabuti kung susportahan ang pagbasura sa impeachment laban kay Bautista o kung ito ay ipababasura.

“Baligtarin ang committee report at isampa na ang article of impeachment at kung talagang siya ay magre-resign ay ididismis naman ito,” ani Roque. MELIZA MALUNTAG

