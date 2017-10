Pagkamatay ni Mahmud bin Ahmad ayaw pang kumpirmahin ng Malakanyang

KAILANGAN munang ma-recover ang katawan ni Mahmud bin Ahmad, Malaysian International na tumulong para tustusan ang rebelyon sa Marawi bago pa magbigay ng opisyal na kumpirmasyon ang Malakanyang sa pagkamatay nito.

Sa ngayon ay bina-validate pang mabuti ng militar ang bagay na ito kaya’t no comment pa ang Malakanyang sa naturang usapin.

Si Mahmud bin Ahmad, Malaysian terrorist leader ay namatay di umano sa operasyon.

“Once the government troops recover the body, only then can we make an official confirmation,” ayon kay Presidential spokesperson Ernesto Abella.

Nauna rito, tiwalang sinabi ni AFP chief of staff General Eduardo Año na kabilang ang Malaysian terrorist leader na si Dr. Mahmud Amad sa nasawi sa 20 napatay na terorista sa magdamagang operasyon ng militar.

Ayon kay Año, hinihintay na lamang nila ang kumpirmasyon kung si Mahmud ba talaga ang banyagang napatay sa operasyon.

Ipinagmalaki naman ni Año na naging positibo ang operasyon sa Marawi na ikinasawi ng 13 terorista habang pitong iba ang napatay kaninang umaga.

Na-rescue rin ang hinostage na mag-ina kasama ang anak na babae na may edad 15 hanggang 16-anyos na nagtamo ng splinter wound pero ligtas na sa kapahamakan. KRIS JOSE

