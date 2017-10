Papal legate, itatalaga ni Pope Francis sa libing ni Cardinal Vidal

NAKATAKDANG magtalaga si Pope Francis ng isang Papal legate na kanyang magiging kinatawan sa libing ni Cebu Archbishop Emeritus Ricardo Cardinal Vidal sa Oktubre 26, 2017.

Ayon kay Cebu Archbishop Jose Palma, inaantabayanan pa nila sa ngayon kung sino ang itatalagang Papal Legate ni Pope Francis.

Bukod sa Papal Legate, sinabi ni Palma na dadalo sa funeral mass at libing ni Cardinal Vidal, ang iba pang mga cardinal ng Simbahang Katoliko sa bansa na sina Manila Archbishop Emeritus Gaudencio Cardinal Rosales, Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle at Cotabato Archbishop Ricardo Cardinal Vidal.

“Siguradong tatlong Kardinal, Cardinal Tagle, Cardinal Rosales, Cardinal Pedro will be present sa kanyang funeral. We are also expecting the announcement of the Papal legate kung sino ipadaan ng Holy Father to represent him during day of funeral,” ani Palma, sa panayam ng church-run Radio Veritas.

Samantala, sa kabila naman ng pagdadalamhati, lubos ang pasasalamat ni Palma sa Panginoon na kanyang pagkakaloob kay Cardinal Vidal sa bansa.

“Maraming salamat, Pumanaw na ang ating mahal na Kardinal. But more than mourning we were filled with thanksgiving to the Lord for giving us, for giving Cebu and of course the Philippines ‘a great man’, ‘a man of peace’, ‘a man of great love’. Nagpapasalamat sa Diyos na pinadala niya si Eminence dito sa Cebu and for more than 28 years, nagsilbi siya ng buong katapatan at ng malaking pagmamahal. Yung kanyang alaala hindi lamang dahil sa ginawa dito pero sabihin na nating all over the country yung kanyang simplicity, yung kanyang humility, a man of great love’ for us priests, sa mga kasama niya and for the people napaka-humble niya, napaka loving,” aniya pa.

Nilinaw naman ni Archbishop Palma na walang espesyal sa funeral mass ni Vidal maliban sa mga mensahe ng dating Pangulo ng Pilipinas at Pope Francis.

“As I understand sinasabi ng liturgist namin na just like any other mortal human being, halos pare-pareho. Of course the prayers specifically for the Bishop or for the cardinal. No less than the Holy Father, Im sure He will give another message through the Papal legate,” aniya pa.

Nabatid na ang mga labi ni Vidal ay dadalhin sa Shrine of San Pedro Calungsod sa Archbishop residence sa Cebu City upang pansamantalang iburol sa dambana kasabay ng ika-5 anibersaryo ng Canonization ni San Pedro Calungsod, ngayong araw, Oktubre 21.

Paliwanag ni Palma, ito’y dahil malaki ang naging kontribusyon ng yumaong Kardinal sa pagsusulong ng pagiging Santo ni Pedro Calungsod kung saan personal niyang pinangunahan ang pagsasaayos ng mga dokumento para sa naging buhay at pagiging martir ng binatilyong tubong Visayas.

Matapos ito ay muling ibabalik ang mga labi ni Cardinal Vidal sa Cebu Metropolitan Cathedral hanggang sa araw ng kanyang libing sa Oktubre 26.

Ang mga labi ng Cardinal ay ilalagak sa libingan ng mga Obispo sa likod mismo ng Cathedral. MACS BORJA

