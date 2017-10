Parang possessed ng demonyo kapag nalalasing!

AMINADO ang actor na si Aljur Abrenica na hindi pa raw nakikita ni Robin Padilla si baby Alas Joaquin kahit ilang beses na silang humanap ng paraan.

Kamakailan naglabas nang saloobin si Aljur hinggil sa lolo ng kanilang anak ni Kylie Padilla. Kwento pa niya sa isang panayam ay ilang beses na raw nilang sinubukang ipakilala kay Robin si baby Alas ngunit mukhang ayaw raw nito.

Makailang ulit rin daw silang dumalaw sa bahay ni Robin dala si baby Alas ngunit hindi raw sila hinarap: “Kasi maraming beses namin siyang pinuntahan nun, e, ayaw niya e, ‘di ba? To the point na nagpunta pa kami sa bahay niya, hindi kami hinarap, e.

“Hindi ko na alam kung ano ang right time sa kanya eh. Siya na ang bahala run. Desisyon na niya ‘yun.”

Dugtong pa ng actor: “Kasi, para sa akin, nagawa ko na. Prinisinta ko na ‘yung sarili ko simula nung nagkabalikan kami ni Kylie. Siguro enough na po yun! Pero ako naman willing po talaga ako makipagkita at makausap siya.”

Sa ngayon, iniisip na lamang ng aktor na baka busy lang si Robin at wala pang nahahanap na oras para makita sila.

‘Yun nah!

***

How true na pinag-iisipan na diumano ng ABS-CBN na ipasailalim sa rehabilitasyon si John Lloyd Cruz dahil sa pagiging alcoholic nito.

Malaking problema raw para sa TV network ang biglang pagbabago sa image ng aktor mula noong ma-involve ito sa aktres na si Ellen Adarna.

Kamakailan, nag-viral ang mga litrato at video nito na lasing na lasing na ilang beses na ring nangyayari. Ito’y bumuo ng isang imahe na malayo sa pagkakakilala sa kanya ng maraming fans.

Kasabay sa nasabing isyu kay Loydie, may isa pa diumanong aktor na nagkwento na nasaksihan nito noong minsang sobrang malasing si Loydie. Labis raw niyang ikinagulat dahil ibang-iba ito kapag nalalasing.

Hindi na umano malaman ng ABS-CBN kung ano ang mabuting gawin sa actor lalo na at tila apektado na rin ang pagtatrabaho nito.

Dahil dito, isa sa mga ikinokonsiderang umanong gawin ng network ay ipa-rehab ang aktor upang makarekober ito sa pagiging alcoholic.

Samantala, sa ngayon, hindi pa natin nakukuha ang panig ng aktor tungkol sa balak ng kanyang management na siya’y dalhin o ikonsulta sa paggamutan para hindi tuluyan siyang mapariwara.

Sa bagay, sayang naman talaga ang aktor kung tuluyan na siyang malubog sa ganyan bisyo. As a matter of fact, may chismiz na ilan sa mga endorser ng aktor ay tuluyan nang nag-withdraw ng kanilang contract para sa actor.

Sayang naman ‘di ba, Lloydie? SABEEE!/TROY CATAN

loading...