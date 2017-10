Pulis-Maynila, pinaghahanda na ni Erap sa ASEAN Summit

PINAGHAHANDA ni Manila Mayor Joseph Estrada ang pamunuan ng Manila Police District (MPD) para sa Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Summit sa Nobyembre.

Ayon kay Estrada, mahalaga ang ASEAN meeting na ito na aniya’y pinakamalaki nang pagtitipon ng mga world leaders na iho-host ng Pilipinas at ng lungsod ng Maynila kaya naman ipinapanalisa nito sa MPD ang kanilang security measures.

Sa pakikipagtulungan sa ibang security at law enforcement agencies, pinaalalahanan ni Estrada ang Manila Police District (MPD) na tiyaking “foolproof” ang kanilang security plans upang magarantiyahan ang kaligtasan ng mga foreign delegates at maging maayos ang mga pagpupulong.

Ayon kay MPD director C/Supt. Joel Coronel, 2,500 pulis, kalahati ng pwersa ng MPD, ang itatalaga sa ASEAN meeting na gaganapin mula Nobyembre 13 – 15.

Bahagi sila ng 19,000 pulis na bumubuo sa Task Group Manila Shield na siyang mangangalaga ng seguridad ng ASEAN Summit.

Sa utos ni Estrada, sumasailalim na aniya sa refresher training ang mga ito sa area security, billet security, route security, communication, at civil disturbance management.

“As early as November 10, 11, 12, we will be putting in place our security plans. Magkakaroon na tayo ng malawakang security deployment,” ani Coronel.

Ilan sa mga ASEAN meetings, ayon kay Coronel, ay gaganapin sa Cultural Center of the Philippines (CCP) Complex, partikular na sa Philippine International Convention Center (PICC) ; regular na dadaan din sa Roxas Boulevard at ilang pangunahing kalsada sa lungsod ang mga VIP convoys.

Ang mga world leaders at foreign delegates ay tutuloy sa limang malalaking hotel sa Maynila – Manila Hotel, Manila Diamond Hotel, New World Manila Bay Hotel, Pan Pacific, at Century Park Sheraton, dagdag pa niya.

Tiniyak ni Coronel na nasa “full defensive status” ang buong MPD sa mga panahong ito; wala pa naman aniya silang natatanggap na kahit anong security alert.

Pinaalalahanan din ni Coronel ang publiko na magiging mahigpit ang seguridad malapit at sa paligid ng mga pagdadausan ng mga ASEAN events, kabilang na ang mga lugar kung saan naka-bullet ang mga world leader.

“People with no official business will not be allowed to roam around these places. There will be strict checkpoints, road detours or rerouting, and it will cause a lot of inconvenience,” ayon pa kay Coronel.

Bukod kay Trump, dadalo rin ang mga prime minister ng Japan, Australia, at Canada. 22 world leaders at heads of states ang magsisimulang magdatingan sa bansa sa Nobyembre 8.

Inaasahan ding dadalo sa pagpupulong si United Nations Secretary-General Antonio Guterres hinggil sa isyu ng pagsugpo sa terorismo. JOCELYN TABANGCURA-DOMENDEN

