Ready nang maging lola!

HINDI naging madali ang naging desisyon ng dating Kapamilya actor na si Jason Abalos tungkol sa kanyang paglipat sa kanyang bagong management. Aniya, dumaan siya sa mahabang proseso bago nagdesisyong lumipat sa GMA Network pagkatapos ng 12 taon bilang exclusive talent ng ABS-CBN.

Kwento ng actor: “Mga three years kong iniisip at pinagdarasal, ‘Gagawin ko ba ‘to or hindi?

“Para sa akin, ibinigay na lang ni Lord, ‘Sige, ayusin ko ‘yan. ‘Yung mga taong iniwan mo sa kabila, kausapin mo mabuti.’

“Hindi siya madaling desisyon para sa akin.”

Noong Oktubre 3 pormal na pumirma ng kontrata si Jason bilang bagong talent ng GMA Artist Center, ang talent arm ng Kapuso network.

Dumalo sa contract signing sina GMA SVP for Entertainment Lilybeth Rasonable at Senior AVP for Alternative Productions Gigi Santiago-Lara.

Masaya naman daw ang actor sa kanyang naging desiyon pero sana lang daw, huwag na lang bigyan ng kahulugan ang paglipat niya kasi maayos naman daw siyang nagpaalam sa dating mangement niya ang Kapamilya network.

“Oo naman, lahat ng mga mahal kong boss run. Lahat ng mahal ko na head ng Star Magic. Kahit mga handlers ko, okay naman. Nakapagpaalam ako nang maayos…Medyo yung handler ko for 12 years, medyo emotional pa.

“Pero siyempre, ganun talaga, pamilya mo na, e,” deklara pa niya.

***

WALA naman daw nakikitang problema ang Divine Diva na si Zsa Zsa Padilla sa relasyon ng kanyang anak na si Zia Quizon kay Robin Nievera.

Ayon kay Zsa Zsa tungkol kay Robin, “Well, you see, he’s a nice boy, actually, and he is very hardworking at mabait na bata and ‘yung radyo ko ngayon, palaging ‘pag time niya, ‘pag slot niya, siyempre nakikinig ako palagi, pinakikinggan ko si Robin.”

Si Robin ay disc jockey sa radio station na Wish FM 107.5. Ano naman kaya ang magiging reaksyon ni Zsa Zsa halimbawang napag-usapan na nina Zia at Robin ang pagpapakasal?

“Ako, okay lang sa akin. ‘Di ba nga, naghihintay na nga ako ng apo, e, basta ready sila okay lang.

“Sa akin wala naman akong nakikita problema sa relasyon ng dalawa and I know very happy sila sa isat-isa, as a parent of Zia. Basta kung saan masaya si Zia, susuporthan ko siya palagi. ‘Yun naman ang lagi kong sinasabi sa kanya na lagi lang ako nandito para sa kanilang mga anak ko,” sabi pa ng nag-iisang divine diva.

***

HINDI na nga maitatatangi na made na made na ang isa sa mga members ng birit queens ng ASAP na si Morissette Amon.

Kamakailan pagkatapos mag-viral ng performance ni Morissette sa Asian Song Festival ay ang pag-ugong ng balita na baka iwan na raw ng singer ang grupong Birit Queens.

Nag-perform si Morissette sa Busan, South Korea nitong Setyembre at dahil raw dito ay nagkaroon siya ng ilang out-of-the-country offers.

Marami sa mga fans ng grupo ang nalungkot lalo’t isa na sa inaabangang segments sa ASAP ay ang production number ng Birit Queens. Ang naturang grupo ay binubuo nina Klarisse de Guzman, Jona Viray, Angeline Quinto, at Morissette.

Aniya: “I think hindi naman kasi ang laki ng tulong sa akin ng grupo namin na every sunday napapanood nyo kami palagi.

“Siguro aayusin lang ‘yun schedules, once matuloy ‘yun mga offers sa akin, sana po nga pray po natin na mag-work lahat.”

Naging maganda ng reception ng Korean audience sa performance ni Morissette sa 2017 Asian Song Festival.

Nakaramdam ba siya ng anumang takot bago sumabak sa stage o during her performances?

“Yes po nung una, sobrang kinabahan ako kasi ang laking task for me to represent our country. But I feel very, very honored ‘cause napili ako ng Korean embassy,” pahayag pa niya. SABEEEE!/TROY CATAN

