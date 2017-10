Rice smuggler Davidson Bangayan, nagsumite ng counter affidavit

NAGSUMITE ng kanyang kontra salaysay sa Department of Justice (DoJ) ang sinasabing big time rice smuggler na si Davidson Bangayan alyas David Tan at kanyang mga kasabwat.

Matapos ang pagsumite ng kanilang counter affidavits, inatasan ng DoJ panel ang National Bureau of Investigation (NBI) na tumatayong complainant na magsumite ng kanilang tugon sa Nobyembre 20.

Habang ang rejoinder ng respondents ay itinakda naman sa Disyembre 4.

Si Bangayan at iba pang respondents ay dumalo sa pagdinig kaugnay ng rice importations sa bansa matapos muling maghain ang National Bureau of Investigation (NBI) Anti-Graft Division ng reklamo noong Setyembre 5, 2017, dalawang taon matapos ibalik ng DoJ sa bureau ang orihinal na reklamo na inihain noong Agosto 2014.

Muling nagsampa ang NBI ng reklamo dahil na rin sa kahilingan ng Senado sa pamamagitan ng kanilang Committee Report No. 763 (Committees on Agriculture and Food, Ways and Means, Trade and Commerce and Accountability of Public Officers).

Inakusahan ng mga komite si Bangayan at mga kasabwat nang pagbuo ng scheme para i-recruit ang mga magsasaka at isali sa PSF-TES importation program pero ang layon nito ay magkaroon ng monopolyo sa suplay ng bigas.

Humaharap si Bangayan sa mga kasong paglabag sa monopolies and combinations in restraint of trade sa ilalim ng Article 186 ng Revised Penal Code (RPC); bid fixing na paglabag sa Section 65 ng Government Procurement Act (Republic Act No. 9184); paggamit ng ibang pangalan na paglabag sa Article 178 ng RPC at paglabag sa Commonwealth Act No. 142.

Maliban kay Bangayan, kasama rin sa co-respondents sina Judilyne Lim, David Lim, and Leah Echiveria of Cebu-based DGL Commodities; Elizabeth Faustino; Eleanor Rodriguez; Eugene Pioquinto, Mary Joyce Lim, Jason Colocado, Michael Villanueva, Denis Gonzales, Willy Sy, Sandra Lim, Gil Calipayan at Inigo Espiritu. BOBBY TICZON

loading...