Sekyu nag-suicide habang naka-duty

PATAY ang isang security guard makaraan umanong magbaril sa sarili sa kanyang binabantayang gusali sa Quezon City kagabi, Oktubre 24, 2017, Martes.

Kinilala ni P/Supt. Rodelio Marcelo, hepe ng Quezon City Police District–Criminal Investigation Detection Unit (QCPD-CIDU) ang biktimang si Mark Joseph Pia, 23, security guard ng Ultimate Shield Security Agency at residente ng No. 065 Lope K. Santos St., San Joaquin, Pasig City.

Namatay noon din si Pia sa tinamong tama ng bala ng caliber .9mm pistol sa kaliwang dibdib na tumagos sa likuran.

Sa imbestigasyon ni SPO1 Ronnie Ereno ng CIDU, naganap ang insidente alas-8:30 ng gabi sa binabantayan gusali ng biktima sa Ibon Center Bldg. sa 114 Timog Ave., Brgy. Sacred Heart ng nasabing lungsod.

Sinabi ni Rolando Calvez, kasamahang guwardiya ng biktima, naglalakad umano siya papasok sa gusali para palitan sa pag-duty ang biktima nang makarinig siya ng isang malakas na putok ng baril.

Agad niyang tinungo ang pinagmulan ng putok at doon ay nakita niya ang biktima na duguang nakahandusay at wala nang buhay. Agad niyang ini-report ang insidente sa kanilang superior na siya namang nag-report sa pulisya.

Narekober ng Scene of the Crime Operatives (SOCO) ng QCPD ang isang cal. 9mm pistol na may laman na apat na bala at isang basyo na ginamit sa pagpapakamatay ng biktima.

Sa ngayon ay inaalam pa ang motibo ng biktima sa pagpapakamatay. SANTI CELARIO

