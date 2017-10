Sikat na artista may hinahanap sa social media

ISANG sikat na artista na taga–GMA 7 ang panay ang facebook sa madaling araw sa hindi malamang kadahilan.

Puro gwapo ang kaibigan niya sa FB. Panay rin ang like niya sa isang gwapo na hindi taga-showbiz. Ang nasabing sikat na artistang medyo bata pa ay may anak na sa pagkadalaga.

Mabait naman sa media at mapagmahal sa magulang kaya naman binigyan siya ng biyaya ng diyos. Pero pagdating sa pag–ibig, malas ang babaeng ito kasi luhaan siya lagi sa mga lalaking gusto niya. Iniiwan siya madalas. Nakapagtataka naman dahil maganda at seksi naman si female star. Bakit kaya siya iniiwan? May problema ba siya sa kanyang pag–uugali pagdating sa pag–ibig

Halos tatlong lalaki na ang kanyang nakarelasyon na in the end, iniiwan rin siya sa ere. Kaya ngayon, naghahanap ng karelasyon sa facebook si female star na non showbiz.

Kaya madalas siyang makipag-chat kung kani–kanino na lang.

Ang gusto kasi niya makasal sa simbahan bago pa siya tumanda. Kilala kaya ito ni manoy Jim Estrabela?

&&&&&

Maraming media na sobrang talino pero hanggang sa ngayon hindi pa nila makuha kung ano minsan ang ibig-sabihin ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Intindihin n’yo minsan kasi. Iba roon biro at iba talagang natural ng salita ni Presidente Digong wala tayong magagawa diyan, binoto siya ng labing anim na milyon Pilipino kaya tulungan na lamang natin si Presidente sa laban niya kontra droga at korapsyon sa gobyerno. Hindi pa nga nabibigyang pansin ni Presidente Digong ang ilegal na mga sugal sa bansa.

Naku, Mr. President, ang dami sa bawat Barangay sa Metro Manila, nuknukan ng ilegal na sugal.

Pero saludo ako kay Presidente Digong. Hindi ako nagkamali na binoto ko sina Presidente Duterte at dating Senador Bongbong Marcos na VP. Pasasaan ba’t makakamit rin ni Bongbong ang matamis na tagumpay sa taong ito para tuluyang makatulong ni Presidente Digong sa pagsugpo sa ilegal na droga na talaga namang mahirap linisin kasi buong Pilipinas ang kampanya.

Nakikita ko na ang pagbabago. Maraming kinakarma na mga druglord at mga nagtutulak ng droga sa kalsada. Sinisingil na sila ngayon at kung dati–rati’y sila ang naghaharian sa Pilipinas, ngayon tiklop sila kay Digong. Hindi talaga nagbibiro ang administrasyong ito. Seryoso sa kampanya sa droga.

&&&&&

Masipag magtrabaho bilang Mayor ng Bacoor City si Lani Mercado, ang butihing maybahay ni dating Senador Bong Revilla.

Kapag araw ng Lunes, maaga siyang pumapasok at wala siyang palya sa flag ceremony. Pagkatapos, diretso agad sa kanyang opisina para harapin ang isang katutak na problema ng kanyang mga kababayang on the spot ay nasusulusyunan niya agad. Kaya naman tuwang-tuwa ang kanyang mga kababayan at ang pinakamaganda rito, maging sino ka man ay tutulungan niya sa abot ng kanyang makakayanan.

&&&&&

Dahil sa ginawa ni Sugod bahay Winner Carl, napalaro ang Dabarkads natin sa Barangay ng Musical Chai. Masaya talaga sa number one noontime show, Eat Bulaga! Kaya suportahan natin sila mula Lunes hanggang Sabado, sa GMA 7 lang po! PALABAN/GARY STA. ANA

loading...