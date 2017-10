Singaporean BF ni Gov. Imee Marcos sabit sa Ilocos Norte anomaly

PINAGPAPALIWANAG ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang boyfriend ni Ilocos Norte Governor Imee Marcos na si Mark Chua kung bakit hindi siya dapat ma-contempt.

Sa pagpapatuloy ng pagdinig, ipinahayag ni Surigao Rep. Johnny Pimentel, chairman ng komite na dapat managot si Chua, Singaporean national kaugnay sa mga transaksyon na pinasok nito sa naturang lalawigan kung saan ang perang ginamit ay mula sa excise tax ng Ilocos Norte.

Bukod kay Chua ay inisyuhan na rin ng show cause order ng komite ang sekretarya ni Chua na si Irene Mendoza at isang Gilbert Suribas.

“If they do not appear, they will be cited for contempt and subsequently warrant of arrest that to be signed by the speaker,” ani Pimentel.

Ipinaliwanag ng kongresista na si Chua ang responsable sa transaksyon kaugnay ng pagpapagawa sa Paoay Museum sa Ilocos Norte.

Bukod sa museum ay iniuugnay din sina Chua at Mendoza sa pagbili ng multi-cabs na ayon sa supplier na si Fabian Go, presidente ng Granstar Motors and Industrial Corporation ay wala siyang alam na pondo ng Ilocos Norte ang sangkot dahil hindi naman aniya nagpakilala si Chua na empleyado ng kapitolyo ng Ilocos Norte o kung anuman ang relasyon nito kay Imee Marcos.

“Sa papeles ng cash advance nakalagay po doon ang P460,000 per unit pero ang binayaran ni Mark Chua was only P260,000. So they made P195,000 I think each (vehicle). In short they made an overpriced of P22 million,” paliwanag ni Pimentel.

Sinabi pa ng kongresista na lumabas na ng Pilipinas si Chua noong July 15, 2017 batay na rin sa ulat ng Bureau of Immigration ngunit hindi nangangahulugan na hihinto na rito ang Kamara dahil kapag naisyuhan aniya ng warrant of arrest si Chua ay maaari itong arestuhin sa sandaling umapak ito sa teritoryo ng Pilipinas.

Hihingi rin ng tulong ang komite sa gobyerno ng Singapore sa sandaling mailabas na ng Kamara ang warrant of arrest. MELIZA MALUNTAG

