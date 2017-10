Sinupalpal ang mga fansitas ni Maine Mendoza!

NAKIUSAP na maging ang ina ni Daniel Padilla na si Karla Estrada na tigilan na ang pamba-bash kay Angel Locsin ng KathNiel fans.

Magmula kasi nang pumasok si Angel sa La Luna Sangre bilang Jacintha Magsaysay ay puro lait ang inabot nito mula sa KathNiel fans.

The seemingly endless pamba-bash kay kay Angel is what prompted Daniel na pakiusapan ang fans na tigilan na ang pambabastos kay Angel.

Although ang feeling naman ng ilan ay hindi naman talaga KathNiel fans ang namba-bash kay Angel, still ay nakiusap na rin si Karla sa KathNiel fans na tigilan na ang pamba-bash kay Angel.

“Please show some respect. You are not a true KathNiel if you are disrespectful. Spread love guys, not hate,” tweet ni Karla.

Pero mas lalong naimbiyerna ang ilang fans dahil parang ipinagtatanggol pa raw nito si Angel.

***

Galit na galit ang fans ni Maine Mendoza dahil walang major solo award ang idol.

Hindi umapir si Maine sa 2017 ComGuild Media Awards na ginanap sa Henry Lee Irwin Theater sa Ateneo de Manila University.

While Alden Richards was adjudged na Most Loved Male Teen Endorser, wala namang nakuhang award si Maine kundi pa itinanghal na ang AlDub bilang Advertisers Most Admired Love Team.

“Nasaan na ba mga endorsements nya diba nagkandawalaan na! Hello @COMGUILDofficial mali kayo nang pinagbigyan! Watch TV kung me natirang TVC pa!” say ng nagwawalang fan ni Maine sa Twitter.

Sinopla ito agad-agad ni @cuteness Avie who said, “Ang mga endorsements ni Alden Richards may class. OPPO, McDonalds, Cebuana, Neozep Unilab, Tender Juicy, Yale PH, Technomarine PH. May concert pa bilang endorser. At International ang marketing campaign ng OPPO. Meroon ba Yaya niyo yan? Spell inggit: mulats.”

Ayan, nasupalpal ka tuloy. Kasi naman, masyado kang feeling. UNCUT/ALEX BROSAS

loading...