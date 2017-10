Supporters sa “Tapang at Malasakit Alliance for the Philippines” dumagsa

DINAGSA ng libo-libong taga-suporta ni Pangulong Rodrigo Duterte ang paglulunsad nang “Tapang at Malasakit Alliance for the Philippines” na dinaluhan ng mga kilalang personalidad gayundin nang mga iba’t ibang grupo at organisasyon na patuloy na nagbibigay suporta sa lider ng ating bansa.

Pinangunahan ni Inday Sara Duterte, anak ng Presidente at alkalde ng Davao City, ang paglulunsad nang nasabing alyansa upang pag-isahin ang dumaraming grupo na ang layunin ay suportahan at ipaglaban ang sinimulang pagbabago nang bansa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Duterte na ginanap kahapon sa lungsod ng Taguig dakong alas-10 ng umaga.

Sa talumpati ni Inday Sara, nanawagan ito ng pagkaka-isa ng bawa’t Filipino dahil iisa lamang ang Filipinong binabanggit sa ating konstitusyon.

“Ako na lang ang nagtawag dahil hindi naman ako member ng any group tulad ng FoRD, PRRD, DDS, dahil member lang ako ng Biyaheng Duterte na inorganize ng aking mother. Kailangan natin, tayong lahat, at sinumang gusto sumama sa atin, para sa ating gobyerno, sa ating Presidente at para sa ating bayan.” ani Inday Sara.

Ayon sa Mayora, pinili umano nitong Secretary nang nasabing alyansa si Davao City 2nd District Councilor Danny Dayanghirang dahil isa umano ito sa tumutulong kay Inday Sara sa kanilang siyudad bukod sa kilala pa niya ito nang personal.

Hinimok din ng Mayora ang mga lider nang mga organisasyon at mga grupo na sumusuporta kay Pangulong Duterte na makipag-ugnayan kay Dayanghirang upang malaman ng mga ito ang programa, proyekto o maging ang kanilang suhestyon upang mapagbago sa positibong pamamaraan ang inyong grupong kinaaaniban.

Samantala, pinasaringan naman ni Inday Sara ang ilang mga oposisyon na gumagawa umano ng kasinungalingan upang pabagsakin ang administrasyong Duterte.

“It is a different matter if you lie just to oppose. Kung gumagawa ka na nang kwento, nagsisinungaling ka na para lang mangontra, mali na yun. Kung ang reputasyon ng bansa ang sinisira natin, mali na yun.” giit ni Inday Sara.

“In five years let us push and push, and push and see a change at yun lang ang time natin, kailangan natin ng mabilis, kailangan nating magtulung tulong. Let us stand together for our country. Mabuhay ang Pilipinas.” Pagtatapos ni Inday Sara.

Dinaluhan din ng mga kilalang personalidad ang inilunsad na alyansa tulad nina Manila Mayor Joseph “Erap’ Estrada, Taguig Mayor Lani Cayetano, Department of Foreign Affairs Sec. Allan Cayetano, dating MMDA Chairman Francis Tolentino, dating PDEA Director Dionisio Santiago, SBMA Director Benny Antiporda, Mandaluyong Mayor Benhur Abalos, Usec. Mocha Uson at iba pang politiko at miyembro ng gobyerno. JAY REYES

