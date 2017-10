Talent manager, swapang kapag Pasko

PAPALAPIT na naman ang pasko. Busy ang showbiz industry dahil sa sunud-sunod ang mga party ng kumpanya nang TV network at kanya-kanya na namang yabang ang mga media sa showbiz na imbitado sila sa ganoong okasyon pero sad to say, hindi na natuto ang mga manunulat sa showbiz.

Kasi kanya-kaya silang ingitan sa katawan pag malapit na ang pasko lalo na ang manager ng isang sikat na TV host na nagsusulat din sa showbiz. Sa tanda niya ay panay pa ang sita sa mga newcomer na manunulat sa showbiz na ‘di hamak na mas magaling sa kanyang magsulat. Kumbaga, hindi naman niya pera ang pinamimigay sa media kundi galing sa tv network.

Sa ngayon mahina na ang raket ng matabang talent manager na mukhang matrona kasi laos na ang kanyang mga alaga unlike before na maraming pelikula at TV show ang mga ito

Suffice to say, dumating na rin ang karma sa kanya kasi marami ng pera trabaho pa nang trabaho. Hindi naman niya madadala sa hukay ang kanyang salapi. Better na mag-donate siya kahit pa minsan–minsan sa mga mahihirap nating kababayan. (Buruka, ikaw ba ‘yan? Hahahahahahahaha! – Ed)

&&&&&

Miss Millennial Philippines 2017 Winners

3rd Runner Up – Miss Millennial Malabon

2nd Runner Up – Miss Millennial Aklan

1st Runner Up – Miss Millennial La Union

Miss Millennial Bayanihan Queen – Miss Millennial Ilocos Norte

Miss Millennial Philippines 2017 – Miss Millennial Camarines Sur.

&&&&&

