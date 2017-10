Terorista nasimot na sa Marawi City

HALOS nasimot na ng militar ang natitira pang terorista sa 5-buwan na urban warfare sa Marawi City na inilatag ng pro-Islamic State militants kaya pinal nang idineklara kaninang Lunes ng umaga ang pagtatapos na giyera na itinuturing na pinakamalaking banta sa seguridad ng Pilipinas sa nagdaan na maraming taon.

Sinabi ni Defense Sec. Delfin Lorenzana, ang combat operations ay itinigil na matapos ang magtagumpay sa pinakahuling pakikipaglaban sa mga armadong kalalakihan na nagkukubli sa loob ng iilang gusali sa gitna ng Marawi City.

“There are no more militants in Marawi,” pahayag ni Lorenzana sa mga reporters sa Clark na nasa isang pagpulong ng regional defense ministers.

“After 154 days of siege by Maute ISIS group, after a week since the Commander-in-chief (Duterte) declared the liberation of Marawi, we now announce the termination of all military operations in Marawi,” dagdag nito.

Napasok ng security forces ng pamahalaan ang mga gusali na pinagtataguan ng mga kalaban at tuluyang nagapi na ang terorismo sa bansa.

Habang ang tagumpay ay hindi tuluyang mapupuksa ang ideolohiya ng ISIS, ang nakamit na tagumpay ay maliwanag na manipestasyon kung paano malalabanan ang pagpapakalat ng terorismo.

Ayon sa Reuters journalists sa Marawi City, may narinig pa silang mga pagputok ng automatic gunfire at artillery sa simula ng pagsikat ng araw kaninang Lunes ng umaga.

Aminado naman si Military spokesman, Major General Restituto Padilla na may mga labanan pang nagaganap sa lungsod pero tiniyak na wala nang terrorista sa Marawi. Hindi naman idinetalye pa nito ang kanyang ibig sabihin.

Tinangka ng military na kumbinsihin ang natitira pang mga rebele na sumuko, pero sila ay tumanggi. Dalawa sa asawa ng mga terorista ang kabilang sa mga napatay. BOBBY TICZON

