NAGING opening speaker si Senator Cynthia A. Villar, chairperson ng Senate Committee on Environment and Natural Resources, sa pagbubukas ng seremonya sa Twelfth (12th) Meeting of Conference of the Parties to the Convention of Migratory Species of Wild Animals (#CMSCOP12). Ang okasyon ay inorganisa ng Convention on Migratory Species (UNEP-CMS). Ang Pilipinas ang host sa global event ngayong taon. CESAR MORALES

