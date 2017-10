Umento sa sahod, epektibo na

MAGIGING epektibo na simula ngayong araw, Oktubre 5, ang P21 umento sa minimum na sahod para sa mga manggagawa sa pribadong sektor sa Metro Manila.

Dahil dito, tinukoy ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board-National Capital Region na ang mga minimum wage earner para sa non-agricultural workers ay tatanggap na ng P512 mula sa dating P491 bilang kanilang arawang sahod.

Ang mga manggagawa naman sa agrikultura, retail at service establishment na may hindi bababa sa 15 na empleyado at ang mga nasa manufacturing establishment na may hindi bababa sa 10 ang mga manggagawa ay tatanggap na ng bagong minimum wage rate na P475.

Hindi naman sakop ng bagong wage order ang mga kasambahay at mga manggagawa sa Barangay Micro Business Enterprises na may Certificate of Authority.

Pinapayagan din na hindi muna tumalima sa bagong wage order ang mga establisimyentong nagkakaproblema, at ang mga naapektuhan ng kalamidad, likha man ng kalikasan o kagagawan ng tao.

Ang Wage Order No. NCR-21 ay magkakabisa, 15 araw makaraan itong malathala sa isang pahayagan na may national circulation noong Setyembre 20, 2017. MACS BORJA

loading...