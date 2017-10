UTAK NG FAKE NEWS

PINANGALANAN ni Rey Joseph Nieto, Bloggers Thinking Pinoy, kay Sen. Grace Poe, Committee Chairman on Public Information and Mass Media, na diumano’y si Edwar Angelo Caloy Dayao, dating Presidential Communication Operation Office (PCOO) consultant, ang utak sa kumalat na fake news ukol sa ‘di pagpirma ng pitong senador na sina Sen. Pimentel, Villar, Honasan, Gordon, Zubiri, Pacquiao, at Sotto para itigil ang pagpatay sa mga nahuhuling mga nagdrodroga at ang mga bata. CESAR MORALES

loading...