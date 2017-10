SEN. CYNTHIA A. VILLAR BATS FOR UPLAND FARMING. Pinangunahan ng Villar SIPAG at ng director nitong si Senator Cynthia A. Villar ang pagbibigay ng mga pagsasanay sa produksyon ng mais sa mga pababang lugar o sloppy areas. Sinabi ng senador, chairperson ng Senate agriculture and food committee, na subok na ang malaking potenyal sa ani ng mga pananim sa upland farming na malaki ang kontribusyon upang maiangat ang pamumuhay ng mga magsasaka at maisulong ang food sustainability. CESAR MORALES

