VILLAR LEADS THE CLEAN-UP MONTH AT LPPCHEA

BILANG pagkilala sa National Clean-Up Month, pinangunahan ni Sen. Cynthia A. Villar ang paglilinis sa coastal shores ng Manila Bay sa LPPCHEA na kabilang sa Ramsar List of Wetlands of International Importance. Nanguna rin ang senador, chair ng senate committee on environment and natural resources, sa Nature Exposure Walk sa mangrove forest at marine habitat na sanctuary sa iba’t ibang uri ng ibon kabilang ang migratory birds. Lumahok sa mga aktibidades ang daan-daang volunteers mula sa private at public sector kabilang ang mga taga-PNP at DPWH. CESAR MORALES

loading...