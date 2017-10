Voter’s registration sa Nobyembre isasagawa

NANAWAGAN sa publiko ang Commission on Elections (COMELEC) na samantalahin ang isasagawa nilang voter registration sa Nobyembre upang makapagpatala at makaboto sa May 2018 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections (BSKE).

Ang panawagan ay ginawa ni Comelec Spokesperson James Jimenez matapos na pormal nang ilabas ng poll body ang Resolution No. 10214, na may petsang Oktubre 24, 2017, at nagtatakda ng pagpapatuloy ng registration of voters mula Nobyembre 6, 2017 hanggang Nobyembre 30, 2017 lamang.

“In view of the postponement of the Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE), there is a need to resume the conduct of registration of voters for the members of the Katipunan ng Kabataan (KK) who will reach fifteen (15) years old pursuant to Republic Act No. 10742 and regular voters for the Barangay in connection with the May 14, 2018 Synchronized BSKE,” nakasaad sa resolusyon.

Ipinaalala naman ng Comelec na ang mga aplikasyon para sa registration, reactivation, change/correction of entries at inclusion o reinstatement of records sa listahan ng mga botante ay dapat na lagdaan ng personal sa mga tanggapan ng Election Officers sa kanilang lugar kung saan naninirahan ang botante.

Nabatid na bukas at tatanggap ng mga magpaparehistro ang mga local comelec offices mula 8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon, simula Lunes hanggang Sabado, kabilang ang araw ng holiday, sa mga nasabing petsa.

Maaari rin umanong magdaos ang mga Offices of the Election Officers (OEOs) ng satellite o offsite registration of voters.

Nilinaw naman ng Comelec na ang pagpapatuloy ng registration of voters ay isasagawa sa buong bansa, maliban sa lalawigan ng Lanao del Sur at hindi rin sila magpu-proseso ng transfer of registration records.

Matatandaang idaraos sana ang BSKE noong Oktubre 23 ngunit hindi ito natuloy matapos na magpasa ang Kongreso ng batas na nagpapaliban ng BSKE sa Mayo 2018. MACS BORJA

