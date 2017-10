Walang Barangay elections, 2018 na – Koko

WALA nang gaganaping halalan para sa barangay at Sangguniang Kabataan sa buwang kasalukuyan dahil nasa Office of the President ng enrolled bill na pinagtibay ng dalawang kapulungan ng Kongreso upang ipagpaliban ang eleksyon sa Mayo 2018.

Sinabi ito kahapon ni Senate President Aquilino “Koko” Pimentel III sa isang panayam sa radyo hinggil sa naturang halalan na isinabatas dahil certified bill ang panukala.

“Postpone na po natin ‘yan. Actually same version kami ng House, kaya wala nang halos bicameral conference committee diyan, kasi nagsabay ‘yung aming pagiisip diyan. If I am not mistaken, March 2018,” ayon kay Pimentel.

Aniya, kailangan malagdaan kaagad ni Pangulong Duterte ang panukala upang mapigilan ang Commission on Elections (Comelec) na itigil ang paghahanda alinsunod sa itinakda ng bagong batas.

“Wala tayong election ngayon po. So bakit naghahanda ang Comelec parin? Siguro kasi hindi pa napipirmahan ng Pangulo, kasi batas din po ito eh,” ayon kay Pimentel.

Aniya, ipinasok na bilang enrolled bill ang panukala at magiging batas ito kung pinirmahan ng Pangulo, o palampasin niya ng 30 days.

“Pero huwag na niya palampasin ng 30 days,” aniya.

Aniya, kahit busy si Pangulong Duterte, nakatitiyak siyang malalagdaan ito kaagad dahil kailangan nang maisabatas ang panukala upang mawala ang agam-agam sa kaisipan ng mamamayan.

“Alam mo, certified urgent bill din naman ito, ang nagcertify, ang Pangulo rin, so dapat bilisan na po nila, para i-stop ng Comelec lahat ng kilos nila,” giit ni Pimentel. ERNIE REYES

