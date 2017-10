Witness protection inalok kay Ralph Trangia

HANDA si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na mag-alok ng witness protection kay Ralph Trangia, isa sa suspek sa pagkamatay sa hazing ng University of Santo Tomas law freshman na si Horacio “Atio” Castillo III noong nakaraang buwan.

“Hopefully, Mr. Trangia’s return is covered in good intentions to clear his name and to tell the truth,” pahayag nito.

Dahil dito, nag-alok ang DOJ kay Trangia at sa kanyang pamilya ng kanilang Witness Protection Program (WPP),” dagdag nito.

Si Trangia, miyembro ng Aegis Jvris Fraternity, ay nagbalik ng Manila kaninang umaga, tatlong linggo matapos umalis patungong Estados Unidos.

Umalis ng bansa si Trangia noong Set. 19, 2 araw matapos ideklarang patay si Castillo sa isang ospital sanhi ng tinamong kapansanan nang isalang sa fraternity initiation rites.

Nauna nang hiniling ang pagkansela sa kanyang pasaporte para mapilitan itong bumalik ng Pilipinas..

Hinikayat ni Aguirre si Trangia at ang kanyang pamilya na makipag-kooperasyon at magsabi ng katotohanan para makuha ang hustisya.”

Nanawagan din ito sa kahit na sino na may alam kung ano ang tunay na nangyari kay Castillo na lumutang para makipagtulungan.

Nahaharap si Trangia, at ang iba pang miyembro ng Aegis Jvris frast, ng kasong murder, robbery, at paglabag sa anti-hazing law sa pagkamatay ni Castillo.

Isinugod ang 22-anyos sa Chinese General Hospital noong Set. 17 matapos atakehin sa puso sanhi ng panggugulpi sa kanya sa inilatag na Aegis Jvris initiation rites.

Ang Mitsubishi Strada na ginamit sa pagdala kay Castillo sa ospital ay nalaman na sa tatay nito na si Antonio Trangia, pahayag ng pulisya. BOBBY TICZON

