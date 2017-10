Wynwyn Marquez, ipinagtanggol ang international pageant na sasalihan

NAGHAHANDA na ang Ms. World Hispanoamericana Filipinas na si Wynwyn Marquez sa nalalapit na pageant na gaganapin sa Bolivia sa Nobyembre.

“Excited to perform kasi mga Latina ang mga kasama ko. Kailangang mag-level up sa kanila. I’m excited to learn dahil sanay na sila at alam kong marami akong matutunan sa kanila,” sey ni Wynwyn.

“Excited then and at the same time nervous, kasi it’s a Spanish-based competition. Alam ng organization na hindi ako versed sa Spanish. Sabi nila naman, I don’t need to be fluent kasi they don’t speak perfect English din naman basta marunong lang daw ako ng basic Spanish at pati phrases. At saka may nakilala naman akong si Ms. Corazon who is from Miss Earth, sabi niya, she will help me before I go there,” dugtong niya.

Idinepensa naman ni Wywyn ang pageant sa mga nagsasabing minor lang daw na kategorya at hindi kilala tulad ng Ms. Universe o Ms. Universe.

“Actually, ako man, noong una, I didn’t know about it. So, we did a research. Apparently, 28 years na pala iyong pageant. Doon ang ‘pool’ nila sa mga sumasali sa Miss World. Bale, iyon ang nagiging training ground nila. Talagang ginagalingan nila dahil doon, kumukuha ng representative sa Miss World. Iyong ngang 1st runner up nila last year galing siya sa Hispanoamericana,” paliwanag niya.

Nag-react naman si Wynwyn sa angry comments ng mga Latino pageant fans sa social media page nitong “Miss Universo Club” na tutol sa kanyang pagkapili bilang kinatawan ng bansa. Kinokondena kasi nila ang decision ng pageant sa pagpayag na magkaroon ng Pinay bilang kinatawan sa kauna-unahang pagkakataon.

“You can’t please everybody naman. Basta sa akin, ibinigay ang tiwala ng pageant, ayoko nang magpaapekto,” sey niya.

“Philippines naman is a country na napaka-close ang relations sa Spain. Malaki ang influence nila sa culture natin at maging sa language kasi karamihan sa mga words natin ay coined from Spanish,” dagdag niya.

For the record, si Wynwyn ang kauna-unahang Pinay na nakasali sa Reina Hispanoamericana.

Ayon pa kay Wywyn, siya lang at ang kanyang kapatid na si Yeoj ang magtra-travel para um-attend ng pageant sa Bolivia.

“Actually, mahaba ang biyahe roon. It will take 26 hours. My Mom, hindi makakapunta dahil may multiple sclerosis problem siya, ganoon din ang Dad na may asthma. They couldn’t stand the weather there. My brother Yeoj, siya ang magbabantay sa akin,” tsika niya.

Nakahanda na rin siyang rumampa sa nasabing prestihiyosong international beauty pageant.

“Magpi-Filipiniana ako. I will be wearing a Pintados-inspired costume,” pakli niya.

Naniniwala rin siya na hindi mag-wo-work to her disadvantage kung sakaling hindi man siya fluent sa Spanish.

“Okay lang dahil kahit naman papaano, may similarities naman siya sa Pilipino. Tapos nag-aral din naman ako kahit paano. Nakaiintindi rin ako ng basic, although it’s impossible for me to be fluent sa language kasi ilang months na lang siya,” ani Wynwyn.

“Wala rin akong interpreter pero they will provide me. Iyong organizer mismo ang nagprisinta that they will provide me with an interpreter,” bulalas niya.

Si Wywyn o Teresita Ssen Marquez ang pinakabagong Regal millennial baby na pumirma ng kontrata sa Regal Entertainment.

Kung ila-launch siya sa stardom, gusto niyang makasama ang kanyang nobyong si Mark Herras.

“Siyempre, gusto kong makasama si Mark. But kidding aside, umaarte na naman ako at open ako na makasama kahit sino at kung sino man ang ipapareha sa akin,” pagwawakas niya.

Ang iba pang Miss World Philippines winners na pinapirma ng kontrata ng mag-inang Lily at Roselle Monteverde bilang bagong Regal millennial babies ay sina Miss World Philippines Laura Victoria Lehmann, Miss Multinational Philippines Sophia Senoron, Miss World First Princess Glyssa Leiann Perez at Miss World Second Princess Zhaniethia Jimenez.

