15-straight win ng Celtics, nakuha sa Hawks; GSW wagi sa 76ers

NASUNGKIT na ng Bostons Celtics ang kanilang ika-15 sunod na panalo matapos lampasuhin ang Atlanta Hawks sa iskor na 110-99.

Dahil sa 15-2 win-loss record ngayon, nangunguna na ang Boston sa NBA at nagawa pang tapatan ang kanilang best start sa kasaysayan ng kanilang franchise sa loob ng 17 laro.

Nakapagbuslo si Kyrie Irving ng 30 puntos habang nagdagdag naman ng career-high 23 points si Jaylen Brown para sa Boston.

Samantala, tumipa naman ng 23 points si Dennis Schroder, at nagdagdag ng 19 si Kent Bazemore para sa Atlanta.

Sa ngayon, ang Hawks ang siyang Eastern Conference-worst dahil sa 3-13 win-loss record.

Sa isa pang laro, tumipa ng 35 points si Stephen Curry at may 27 naman si Kevin Durrant upang takasan ng defending champion Golden State Warriors ang kanilang 22-point halftime deficit sa kanilang 124-116 victory kontra Philadelphia 76ers.

Kumamada ng 21 points si Joel Embiid at may 23 points at 12 assists naman si Ben Simmon para sa Philadelphia, na nanguna sa naturang laro, 47-28, pagkatapos ng first quarter at 74-52 pagsapit ng halftime.

Pero binura ng Warriors ang malaking kalamangan ng Sixers pagsapit ng third quarter.

Ito’y sa pamamagitan ng three pointer na ginawa ni Curry at pagpakitang gilas ni Draymond Green. BOBBY TICZON

