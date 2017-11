2M OBRERO SA BUILD, BUILD, BUILD

MGA expressway, kalsada, tulay, railway, paliparan, pier.

Ito ang mga pangunahing itatayo sa programang Build, Build, Build ng pamahalaan ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Pero siyempre, may iba pa gaya ng mga eskwelahan, gamit komunikasyon gaya ng pang-internet, ospital, housing project at iba pa.

May magagawa sa loob ng isang taon habang aabot sa 2022 ang iba.

Popondohan ito ng mahigit P3-trilyon na buwis ng bayan.

2M OBRERO

Sa unang tingin, aabot sa dalawang milyong obrero ang kakailanganin sa lahat ng mga nasabing proyekto.

Subalit kung isasama ang iba pang usapin gaya ng suplay ng semento, bakal, yero, graba at buhangin, kalusugan, edukasyon, komunikasyon, pagkain at iba pa, aba, hindi lang dalawang milyon ang kailangan.

Baka doble, triple pa rito.

Ito’y dahil hindi lang naman mga inhinyero, steelmen, karpintero, welder, mason at iba pang kailangan sa konstruksyon.

Kailangan din ang mga tsuper, pampasaherong sasakyan, restoran, obrero sa mga pabrika ng semento, bakal, yero, obrero sa mga quarry at marami pang iba.

Baka magdagdag din ng tauhan ang mga bangko, ospital, eskwelahan, kompanyang komunikasyon, gas station at marami pang iba.

Partikular sa edukasyon at skills training, magiging aktibo ang mga may hawak nito at guro sa pagtuturo ng mga kinakailangang kaalaman at kasanayan ng mga aplikanteng obrero.

TUTULONG ANG JAPAN

Sinasabing sasama ang Japan, bilang isa sa mga pagkukunan ng pondo ng Build, Build, Build, sa mga pagtatayo ng mga eskwela at training center at pagtuturo na rin sa mga magiging obrero, lalo na ang mga kulang o walang kaalaman at kasanayan.

Magandang pagkakataon ito dahil kilala ang Japan na mahusay na trainor sa halos lahat ng mga taong kinakailangan para sa makabagong industriya.

Makuha lang natin ang kaalaman at kalidad ng paggawa ng anomang bagay mula sa mga Hapon, magandang lebel na ito ng kaalaman at kakayahan ng ating mga obrero.

Sa panonood lang natin sa mga welder na hapon sa ilalim ng dagat sa Repair Ship Facility sa Subic, Zambales, hindi natin maiwasan ang hindi hahanga sa mga ito.

May mga nakabitin din sa mga welder na ito habang nagre-repair ng mga barko.

‘Yang kaalaman sa trabahong de-kalidad, disiplina sa pamumuhay at dedikasyon sa trabaho ng mga Hapon ang isang malaking puhunan ng Japan para sa tuloy-tuloy na pag-unlad nito.

Makopya lang natin ang mga ito at maisagawa, uunlad din ang mahal kong Pinas.

WALANG KORAP AT MANDARAMBONG

Ang maganda nating inaasahan sa Build, Build, Build ay nakabatay sa batas na walang korapsyon at pandarambong.

Kung ang nakaraang mga administrasyon ay tadtad ng korapsyon at pandarambong, inaasahan nating hindi magaganap ang mga ito ngayon.

Kaya naman, kung sasabihin nating P1-bilyon ang isang tulay na gagawin, mauubos ang pondo sa tama, matibay at matagalang tulay.

Sa nakaraang mga administrasyon, sa P1B pondo para sa isang tulay, kalahati rito ang ninanakaw o nilulutong macaw.

Resulta: Substandard na ang nagawang proyekto, madaling masira at nangangailangan pa ng dagdag na pondo para makumpleto.

Kung P1B ang orihinal na pondo, magiging P1.5B ito o mahigit pa.

Klaro ito sa mga puno ng iskam na paggawa at mantinansya ng MRT-3 sa halagang P3.8B, pagbili ng mga hindi magamit na bagon na P3.8B din at paggawa ng mga plaka at lisensya na mahgit P3B din bawat isa.

Naganap ang lahat ng iskam na ito sa panahon ni ex-PNoy.

SUMALI AT MAGBANTAY

Dapat na sumali ang mga may kakayanang sumali sa programang Build, Build, Build sa anomang paraan.

Kung hindi ka pupwede sa konstraksyon, pupwede kang magtayo ng isang munting sari-sari store na roon kakain at magmeryenda ang mga obrero.

Pupwede ka ring magpaupa ng bahagi ng iyong bahay kung walang gagawin ang mga obrero na bunker para kanilang tulugan at pahingahan.

Ang mga makaisip na magtinda ng tubig, damit, sapatos, tsinelas at iba pa ay maaaring sumali.

Pero ang isa sa mga babantayan natin na mahalaga ay ang korapsyon at pandarambong.

Sa mga proyekto lamang, alam ba ninyong uso ang pagnanakaw sa mga semento, bakal, alambre at iba pang gamit sa konstraksyon?

Kung hindi tagaroon sa lugar ang mga magnanakaw, mismong ang mga obrero, sa basbas ng mga project manager at iba pa na may hawak sa mga tao, sasakyan at iba pa.

Bahala na ang mga nasa gobyernong Digong na magbantay sa mga malalaking bagay gaya ng pandaraya sa mga dokumento, pasubasta at iba pang daluyan ng mga papalabas nap era mula sa kaban ng bayan.

