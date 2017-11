3 Abu Sayyaf member, tiklo sa Kyusi

NALAMBAT ng mga operatiba ng Quezon City Police District (QCPD) ang tatlong miyembro ng Abu Sayyaf Group Urban Terrorist Group (ASG-UTG) na umano’y planong magsagawa ng terror attack sa Metro Manila nitong nakalipas na linggo sa Brgy. Culiat, Quezon City.

Kinilala ni QCPD Director, Police C/Supt. Guillermo Lorenzo Eleazar ang mga nadakip na sina Abdul Gaffar Jikiri alyas Abu Bakar Jikiri, 19, mula sa Tuburan, Basilan; Alim Sabtalin, 19, ng Lamitan, Basilan; at Sadam Jhofar, 24, mula sa Tuburan, Basilan.

Sa ulat, nadakip ang mga miyembro ng Abu Sayyaf ng pinagsanib na operatiba ng mga awtoridad matapos makatanggap ng impormasyon na si Jikiri ay may planong magsagawa ng terrorist attack sa Metro Manila at sa pakikipagsabwatan umano nila Sabtalin at Jhofar.

Bago ang pag-aresto kay Jikiri, na-monitor ng intelligence agent ang suspek na nag-post sa kanyang facebook account sa plano nitong terror attack sa Kamaynilaan.

Nag-post ito ng mga matataas na kalibre ng baril, improvised explosive devices (IED) at may caption na gagamitin nito ang mga naturang armas para patayin ang mga kaffir (non-believers) at ang munafig (Muslim apostates).

Kabilang sa ipinost nito ang litrato ng mga target nitong pasabugin gaya ng mall at park sa Maynila at ang litrato nito at armadong mga kabataan.

Ayon kay Eleazar, ang matagumpay na pagkakadakip sa mga suspek ay dahil sa koordinasyon ng QCPD, National Bureau of Investigation Counter Terrorism Division (NBI-CTD) at iba pang law enforcement agencies na nagsagawa ng background investigation kay Jikiri at napatunayang miyembro ito ng Abu Sayyaf Groupna iniuugnay sa Maute ISIS-inspired terror group.

Nakumpiska mula kay Jikiri ang cal. 45 pistol, M1911 US Army pistol na may apat na bala, dalawang 20 mm M-203 rifle grenades, at anim na cellphones.

Nakumpiska naman kay Sabtalim ang .9mm pistol na may apat na bala, cellphone, habang kay Sadam Jhofar ay nahuli ang isang Colt caliber .45 at M1911 pistol na may tatlong bala. SANTI CELARIO

