4 na parak, titser nanggulo sa bar, dakip

APAT na pulis, isang titser at helper ang dinampot ng pulisya matapos manggulo sa isang bar sa Lucena City kaninang madaling-araw, Nobyembre 4.

Nakilala ang mga suspek na sina PO1s Robert Boneo Quirrez, Maynard de Rana at PO2 Michelle Encanto Eyatid, na pawang nakatalaga sa Burdeos Municipal Police Station; PO1 Jeriel dela Cruz Suarez ng National Capital Region Police Office (NCRPO); Elmar Boneo Quirez, teacher; at Jose Javar Capus, helper, ay sasampahan ng kasong alarm and scandal, indiscriminate firing, at paglabag sa ASEAN gun ban.

Sa ulat, naganap ang insidente dakong 4 a.m. sa loob ng Central Park Garden Cafe, Grand Terminal, Brgy. Ilayang Dupay.

Bago ito, nakatanggap ng report na may nanggugulong kalalakihan at ilan sa kanila ang nagpaputok pa ng baril.

Tawag ng tungkulin, rumesponde ang operatiba sa naturang bar at inaresto ang mga suspek na pawang lango sa alak. BOBBY TICZON

