409 Pinoy nakakulong sa Saudi Arabia

MAHIGIT 400 na Pinoy ang nakakulong sa Western Region ng Saudi Arabia mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon, na karamihan ay may drug-related charges, ayon kay Consul General Imelda Panolong.

Sa 409 na nakakulong, 109 dito kabilang ang 14 na kababaihan ay sanhi ng illegal drugs.

Sinundan ito ng kasong at falsification of public documents, na kapwa nasadlak ang 21 Filipinos sa kulungan.

Sinabi ni Panolong na karamihan sa mga nakadetineng Pinoy na may kasong falsification of public documents ay mga nurse na nadiskubre na may pekeng certificates of employment and of experience.

Samantala, 13 Pinoy, na karamihan ay kababaihan at nakulong sanhi ng immorality/prostitution, habang ang 11 naman ay dahil sa hindi mabayarang utang. Sa kabilang dako, siyam na Filipino ay na-incarcerated sanhi ng pagpatay.

Sa 409, 212 na Filipino ang nananatiling nakakulong at ilan pa lamang ang naipa-deport na o natapos na ang pagsisilbi ng sentensya.

Sakop ng Western Region ng Saudi Arabia ay ang Jeddah, Taif, Makkah, Yanbu, Madinah, Tabuk, Jizan at Najran. Nasa ilalim ito ng hurisdiksyon ng Philippine Consulate sa Jeddah.

Pinaalalahanan ni Panolong ang mga OFW sa Kingdom na palaging sumunod sa batas ng bansa upang maiwasan na masangkot sa legal trouble. BOBBY TICZON