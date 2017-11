Agarang imbestigasyon sa SSS controversy iginiit sa Kamara

NAIS ng mga mambabatas na agad nang imbestigahan ng House of Representative ang iregularidad sa Social Security System.

Dalawang resolusyon ang inihain sa Kamara na naglalayong itakda na ang House Inquiry, sa House Bill 1433 ni Eastern Samar Rep Ben Evardone ay nais nitong ang House Committee on Banks and Financial Intermediaries ang mag-imbestiga sa 4 na opisyal na isinangkot sa insider stock trading habang sa House Bill 1434 ni Bayan Muna Rep Carlos Isagani Zarate ay ang House Committee on Good Gov’t. and Public Accountability ang mag-imbestiga.

Giit ng dalawa malinaw na nagkaroon ng conflict of interest nang gamitin ng mga opisyal na sina Rizaldy Capulong, Reginald Candelaria, Erneato Francisco at George Ongkeko ang stockbrokers ng SSS para makakuha ng impormasyon sa trading naman ng kanilang sarilling stocks.

Ani Evardone malinaw na may pananagutan sa batas ang mga opisyal dahil kumita sila para sa pansariling interes habang nawalan ng oportunidad para kumita naman ang SSS.

Una nang hiniling din ni Zarate na ifreeze ang asset ng mga opisyal ng SSS na sangkot sa kontrobersiya gayundin ay i-audit ang lahat ng assets ng SSS board members at isailalim ang mga ito sa lifestyle check.

Nakakabahala umano na ang mga opisyal ng government institutions ang nagmamaniobra ng katiwalian. GAIL MENDOZA

