ANAK DAW NI KAP

ANAK daw ng isang barangay captain ng Sta Rosa, Laguna ang may kontrol ng halos tatlong mesa ng color games at dalawang pa-drop balls sa boundary ng Barangay Ibaba at Barangay Malusak sa nasabing bayan. Gabi-gabi ay magdamag at buong tapang na ino-operate ng isang alyas Junjun, na nagpapakilalang anak ni Barangay Aplaya Kap. Boy Almera, ang mga color game at drop ball sa nasabing mga lugar.

Madali lang makita ang pasugalan na ito ni Junjun dahil malapit lang ito sa isang gasoline station sa pagitan ng dalawang barangay. Kahit sino ang magdaan dito ay kitang-kita raw ito.

Halimbawa namang nagpapanggap lang na anak ni Kapitan Almera itong si Junjun, bakit hindi siya ipinahuhuli ni Kap. Almera, eh, bukod sa iligal ang sugalan ay ginagamit pa ang pangalan niya.

Sige nga, Kap. Boy, ipahuli mo nga si Junjun kung hindi mo siya anak! Ano ba ang totoo, Kapitan Almera?

At saka, bakit hindi rin yata hinuhuli ni Sta. Rosa Chief of Police Supt. Harold Depositar ang pasugalan ni Junjun gayung alam naman niyang iligal ang pasugalan nito, bukod pa sa tinatambayan ito ng mga adik gabi-gabi.

Ano kaya ang dahilan at bakit bantulot na hulihin ni Supt. Depositar ang pasugalan na ito?

Hindi kaya dahil bukod sa weekly ang tinatanggap nito ay may advance deposit pa sa banko si Supt. Depositar kaya siya ay nagbulag-bulagan at nagbibingi-bingihan sa mga reklamo ng mga constituent nito? Hehehe.

MALAKAS KAY GOB AT COP

Sa Cabuyao, Laguna naman ay hindi rin kayang patigilin ni Chief of Police Supt. Wildemar Tan Tui ang talamak na video-karera ni Rico ng Cainta, Rizal.

Hindi niya alam ni Supt. Tan Tui na ginagamit ng mga pusher na distribution center ng illegal drugs ang VK area kaya kahit magdamagan ang pasugalan ay alive na alive ang mga nagbi-VK na mga player.

Ang matindi pa rito, wala raw ipinagmamalaki itong si Rico kundi si Laguna Gov. Ramil Hernandez kaya tuloy-tuloy ang kanyang operasyon sa nasabing bayan.

oOo

