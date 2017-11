Angelica, deadma pa rin sa isyung paniningit sa pila!

KUNG pagbabasehan ang social media account ni Angelica Panganiban ay tila dedma pa rin ito sa naging pasaring sa kanya ng isang netizen na sumingit sa pila sa Immigration dahil wala pa rin kasi siyang naging reaction sa naturang isyu.

Nakatutok kasi ang attention ng actress sa ginagawa nilang pelikula ni Judy Ann Santos na Ang Dalawang Mrs. Reyes na kukunan ang ilang eksena sa Taiwan. Ang nasabing movie rin ang siyang dahilan kaya pupunta ng Taiwan si Angelica na siyang pinagmulan ng isyu sa paniningit sa pila.

Samantala, kahit ipinaliwanag ng kasama ni Angelica na walang nangyaring siningitan sa pila sa Immigration ay pinanindigan naman ng nagreklamo na talaga raw sumingit sa pila ang actress.

Ayaw sana naming maniwala na kasama promo ang naturang isyu ng actress para ngayon pa lang ay mapag-usapan na ang naturang pelikulang pagsasamahan nila ni Juday.

Sa totoo lang ay hindi na kailangang gumawa pa ng gimik ang sinuman para mapag-usapan ang movie ng dalawang sikat at magaling na actress. Sigurado kami na lalabas na maganda ang movie at tiyak na pag-uusapan kahit hindi pa ito naipalalabas sa mga sinehan.

***

Base sa Instagram post ni Anne ay kasama pala nito ang fiancé na si Erwan Heusaff sa South Korea.

Katunayan ay ipinost pa ni Anne ang larawan nila ni Erwan habang nasa Nami Island na ang kuha ay mala-Korean drama dahil pasan-pasan siya sa likod ng kanyang future husband na karaniwang napapanood sa mga K-drama.

Nakalagay sa caption ang,” mon amour” na ang ibig sabihin ay “my love.”

Kantiyaw tuloy sa kanila ng netizens ay kung anong K-drama raw ba ‘yun?

In fairness kay Anne, talagang hindi naman totoo na lumabas na isyu na kaya siya nagpunta ng Seoul ay dahil sa marangyang kasal ng dalawang sikat na Korean actor at actress.

Habang ginaganap kasi ang Song-Song wedding ay nasa Nami Island naman sina Anne at Erwan na nagliliwaliw.

Alam naman kasi ni Erwan na masugid na tagahanga si Anne ng K-drama at ang Korean actor na ikinasal na nga.

Samantalang wala pa rin raw pagbabago sa showbiz career ni Anne oras na siya ay ikinasal kay Erwan. Mananatili pa rin siya sa showbiz at tatanggapan pa rin ng offer kung mayroong mag-aalok kahit siya ay may asawa na.

***

Kung ang ibang artista ay talagang nagpupunta ng sementeryo para dalawin ang puntod ng kanilang yumaong magulang or kapatid, mayroon din mga artista na hindi na nagagawang magpunta ng sementeryo.

Katulad ni LJ Reyes na nasa Palawan ngayon kasama ang kaniyang anak na si Aki at boyfriend na si Paolo Contis at ilang miyembro ng pamilya. Ayon kay L J, “Before we use to go to visit my grandparents in the cementery. But this year, taking advantage of Aki`s school break for a much needed vacation. Sa ibang araw na lang kami dadalaw. At hindi naman namin kalilimutang manalangin.”

Gaya din ni Yasmien Kurdi na nasa bahay lang daw sa Araw ng mga Patay. Yun daw mga yumao niyang kamag-anak ay sa probinsiya nakalibing. “Nasa house lang kami. Si Rey (husband ni Yasmien) kasi may flight siya. Kapag holiday kasi natin, du`n naman siya busy. Tapos yung mga kamag-anak naman naming yumao nasa probinsya nga sila. So, prayers na lang din talaga.”

Si Derek Ramsay naman ay hindi na talaga kailangang magpunta ng sementeryo para dalawin ang puntod ng yumaong mahal sa buhay.

Ang lolo at lola naman daw kasi ni Derek ay nasa bahay nila kaya kasama niya ang pamilya sa Araw ng mga Patay at hindi sa sementeryo.

Si Ryza Cenon naman ay hindi na magawang dalawin ang puntod ng kaniyang yumaong mommy dahil sa sobrang hectic ng schedule.

Halos wala na kasing tulog ang sexy actress sa taping ng kanyang teleserye. “Two weeks na po ako walang tulog. November 1 and 2 lang po ang rest day ko. Resume na po ulit ang work ng November 3. At saka, may sakit na rin po ako kaya rest lang po ang gagawin ko sa dalawang araw na ito. After na lang po ng All Saints Day ako dadalaw sa Mommy ko.” TEKA MUNA/GERRY OCAMPO

