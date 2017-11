ASEAN hosting ng Pilipinas, mabunga – Malakanyang

NAGING mabunga ang katatapos lamang na ASEAN hosting ng Pilipinas noong nakaraang linggo.

Inilitag ni Presidential spokesperson Harry Roque ang bunga ng pagsisikap ng Pilipinas na makapag-host ng 31st ASEAN Summit and Related Summit dahil bukod sa ‘goodwill and rapport’ ay may milyong dolyar na pondo pa ang ipinagkaloob para sa rehabilitasyon ng Marawi City.

Ani Sec. Roque, ang Estados Unidos ay nagbigay ng US$14.3-million para sa rehabilitasyon ng Marawi City at US$2-million para suportahan naman ang nagpapatuloy na drug war.

Para naman sa bansang China, 14 cooperation kasunduan sa larangan ng ekonomiya, infrastructure, transportation, environment, intellectual property, national security at finance ang ipinaabot nito sa Pilipinas.

Mula naman sa bansang Japan, ang first based ng Metro Manila Subway, ang kabuuang P46-billion ay ipagkakaloob ng Japanese government habang mayroon pang loan na nagkakahalaga ng P4 billion ay ilalaan sa konstruksyon ng bypass road sa may kahabaan ng Philippine-Japan Friendship Highway sa Plaridel, Bulacan.

“Further, the Japanese government committed an additional billion for the procurement of equipment, materials for counterterrorism such as coast watch radars and reconstruction of Marawi. All currency in Philippine peso,” ani Sec. Roque.

Mula naman sa bansang Russia ay may walong bilateral agreements ang nabuo at ito’y ang criminality, extradition, energy, communication, education, intellectual property, audits at accounts.

Habang mula naman sa Canada ay may $17.8-million para sa sexual health at empowerment projects para sa mga kababaihan ng Pilipinas.

At mula naman sa New Zealand ay mayroong tatlong kasunduan na nailatag at ito ay ang edukasyon, turismo at geothermal industry.

“We were likewise able to push mutual interests such as: Generalized System of Preferences with the United States and to start exploring talks on FTA or a Philippines-US Free Trade Agreement,” anito.

Kaya nga, sa mga darating na araw ay may kakayahan na ang Pilipinas na i-improve ang market access para sa Philippine bananas sa Australia, Japan at Korea.

“We had talks on producing cheaper medicines with India and talks with pharmaceutical companies to set up in the Philippines, and cooperation against sea piracy threat in Sulu with Australia,” lahad nito. KRIS JOSE

