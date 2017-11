ASEC. MOCHA: RESPETO LANG!

“KUNG gusto ninyong respetuhin ng mga blogger at netizen ang mainstream media, pagsabihan n’yo rin sila na respetuhin nila ang opinyon ng mga netizen.”

Ito ang pahayag ni Assistant Secretary of the Presidential Communications Office at blogger na si Mocha Uson sa bagong itinalagang Presidential Spokesperson na si Harry Roque matapos nitong manawagan sa mga die hard Digong Duterte Supporters na alamin ang mga papel at naging papel ng mainstream media sa bansa.

Ayon kay Uson, magkaiba man sila ng opinyon ni Roque sa media ay mahal pa rin niya umano ito.

“Magkaiba man kami ng opinyon pagdating sa media ay hindi po ako galit at mahal ko po siya. Hindi man ako journalist o hindi kasinggaling ng tulad ng ibang taga-media pero malakas ang aking discernment. Alam ko po kung kami ay pinag-aaway lamang,” paliwanag ni Uson.

Iginiit din ni Uson kay Roque na hindi umano nadidiktahan ang mga DDS dahil may kanya-kanya umano itong pag-iisip.

“Hindi po nadidiktahan ang mga DDS dahil may sarili silang pag-iisip, hindi tulad ng dilawang trolls na bayaran para mam-bash ng mga netizen. Ang mga DDS ay may kanya-kanyang pag-iisip kaya minsan ay nauuwi sa mga hindi pagkakaintindihan, kasi nga po wala naman tayong usapan na pare-pareho tayo ng opinyon. Malaya po tayong nagbibigay ng kanya-kanyang opinyon,” ani Uson.

MAINSTREAM MEDIA ‘DI LAHAT BASURA

Nanawagan din si Uson sa kapwa nito ka-DDS na hindi lahat ng mainstream media ay basura, ang iba ay kanilang kakampi at handang magsabi ng katotohanan.

“Hindi po lahat ng mainstream media ay basura, meron tayong mga kakampi riyan o sabihin na natin na para sa katotohanan, nariyan ang Manila Times, Remate, istasyon ng mga radio, nariyan ang Tulfo brothers, siyempre ang UNTV, PTV at marami pang iba. Para sa akin, tatlo lang naman talaga ang basura riyan, Rappler, Inquirer at ABS-CBN,” dagdag pa ni Uson.

Nais din ni Uson na punahin ni Roque ang ilang mainstream media sa pinakakalat na fake news ng mga ito tulad na lamang umano sa isyu na 13,000 katao na ang napapatay sa giyera laban sa droga gayundin ang prayer rally na ginanap sa EDSA kamakailan kung saan umabot umano ito sa 20,000 katao ang nagpunta.

“Turuan n’yo rin po ang media para rumespeto sa katotohanan, kasi binabalahura nila ang katotohanan, binabalahura nila ang Presidente na nag-appoint sa atin,” hirit ni Uson kay Roque.

ROQUE NAMAMANGKA SA 2 ILOG

Pinayuhan din ni Uson si Roque na huwag mamangka sa dalawang ilog dahil ayaw umano ng DDS ang trapo.

“One unsolicited advice lang po, “Don’t play with fire” at ‘wag mamangka sa dalawang ilog, ayaw ng DDS ang trapo. Baka masunog kayo sa inyong future plans,” ani Uson.

”Nanalo si President Duterte dahil sa social media, hindi dahil sa mainstream media, baka hindi po kayo na-inform Spox. At during the campaign, ilang mainstream media ang sumasabotahe sa kampanya ni PPRD at mismong si Duterte ang may sabi niyan,” pahabol ni Uson sa kanyang blog.

BLOGGERS PUMALAG KAY ROQUE

Tinawag ni dating Department of Foreign Affairs consultant at Thinking Pinoy blogger RJ Nieto na trapo si Presidential Spokesperson Harry Roque at makabubuting umalis na lamang ito bilang spokesperson ng Pangulo.

Ayon sa Facebook post ng Thinking Pinoy, pinuna ni Nieto ang mga kapalpakan ni Roque sa ilang araw pa lang nitong paninilbihan bilang tagapagsalita ni Pangulong Duterte.

Ilan dito ang pagtuturo ni Roque kay PCOO Asec. Uson at mga tagasuporta ng Pangulo ng kahalagahan ng free press.

Wika ni Nieto kay Roque: “Nasaan ang bayag mo Spox, nag-leave of absence ba,” ani Nieto. “Trapong-trapo ang galawan mo Spox. Nakakasuya. Kinuha ka kamo ni Pres. Rody Duterte dahil kasing-anghang mo siyang magsalita, na kesyo lalabanan mo ang mga batong ibabato ng mga kritiko,” dagdag nito.

“E, hayan, unang bato pa lang, e, umatungal ka na. No, Spox Roque, you are nothing like my President,” ani Nieto.

Nanawagan din ang blogger na si Sass Rogando Sasot kay Roque na “It was Duterte and not your legitimate media friends that exposed how grave our drug problem is. What your “legitimate media” friends did and continue to do is to downplay the problem, Spox. Roque. ’Wag kami.”

Ayon kay Sasot, tila naniniwala si Spox Roque sa sinulat ni Maria Ressa ng Rappler tungkol sa legitimate media na ang mga DDS ay part ng isang well-organized at well-funded propaganda machine ran by Malacañan.

“Baka feeling niya, eh, dahil siya na ang Spox, eh, he would have some control over this Rappler invented “propaganda machine,” ani Sasot.

Inilabas naman ni MindaVote ang kanyang galit kay Roque nang sabihin nitong nagpapa-cute lang ito sa isang panayam sa kanya ng Rappler ukol sa mainstream media at halatang ‘salsal’ ang tanong para lumabas na maganda ang kanyang imahe at “ss” din ang sagot niya.

“Ang tapang-tapang mong magsabi na tuturuan mo kaming mga Duterte supporter, tuturuan mo about sa malayang pamamahayag. Anong tingin mo sa ginagawa namin? Sino ba ang nagsu-suppress ng information about the rallies of Pres. Duterte during the campaign na hindi man lang lumalabas sa mga dyaryo o TV, ‘di ba ung mainstream media na ngayon ay nililigawan mo,” ayon kay MindaVote.

“Nanginginig tuloy ako. Sabay tuturuan mo kami sa malayang pamamahayag. Anong ginagawa namin dito nagsasalsal? Before you open your mouth, sana isipin mo kung bakit ka nariyan,” aniya pa.

Ayon naman sa blog ni Maharlika, susubukan niyang maging kalmado at ‘di magalit kay Spox Roque sa pambabato niya ng hollow blocks sa mainstream media.

“Akala mo kakampi ng Presidente, akala natin aba’y bongga ang kanyang pagpasok kaso lang opinyon ko base sa litanya ng bibig niya..ang sinabi po niya rito..sana tanggapin ni Asec. Mocha na maging estudyante niya at tuturuan niya,” aniya.

“Hindi ka itinalaga riyan para maging teacher, para maging propesor ni Mocha o kahit na sinong DDS bloggers. Nariyan ka para iere mo ang lahat ng sentimyento, ang lahat ng programa ng gobyernong Duterte,” dagdag pa ni Maharlika. REMATE NEWS TEAM

loading...