Baka raw napagkamalang yaya ni Julia B.!

MAINE MENDOZA has defended Gabbi Garcia who was bashed by idiot AlDub fans because she reportedly snubbed Alden Richards’ ka-love team.

Kahit na ipinagtanggol na ni Maine si Gabbi ay sige pa rin ang bash ng fans.

“Buti pa mga taga Brand X bumati sa Queen! Pero si Girl from the same bakod, deadma! Feeling mo sikat ka?!? Magsama kayo ng friend mong fruity! Magkahulma kayo!!!”

“Kitang-kita naman ang ebidensya…maski ako disappointed…buti na lang jan c richard g. Na laging nakaalalay kay menggay natin..tnx richard g.”

“Napansin ko din yan si Gabbi feeling star of the night che hmmm?? Si maine ang most applauded star of the night .. Phenomenal our Queen Maine !!!”

“Parang mejo napahiya pa c Maine e kala ata babati sa knya c gabi tapos dedma lng pala, feeling din yan masyado c gabbi.”

“Tandang tanda ko pa nung unang guest niya sa bw. Yung kinukulit pa ni jose si wally.. di ko na siya betsung nun pa lang.. May something. Tama naman hinala. Askad ugali. Halatado.”

“Deadma nga c girl kay Meng..as if ppansinin din nman xa ni Meng? Mxado cla insecure very obvious plibhasa di cla sumikat! Ang bad kc ng mga ugali ky ‘di tlga kayo sisikat! Buti pa ABS STARS mga friendly kay Maine.”

“Yung may mga name na sa showbiz super pansin kay Maine. Yung starlet pa lang dedma.”

“s umpisa p lng tlga hndi ko n rn gusto hilatsa ng pagmumukha n feeling sikat..gsto nya cguro c M p tlga ang unang mag aaproach s knya’..haaayyyy wg n lng pag usapan at bka sumikat p may paparatng p nmng TS’ ayy may movie p pla yn w/Bossing’kya cguro mataas ang tingin s sarili.”

‘Yan ang mga hanash ng kulang-sa-pansin na AlDub fans sa Twitter.

May isang nambasag sa Aldub fans and said, “Pasensya na, hindi siguro napansin. Baka napagkamalang yaya ni Julia B.”

***

Sa recently-concluded fashion show ng isang clothing apparel, marami ang umeksena at umagaw talaga ng attention. Most starlets want attention to themselves kaya naman todo effort sila sa paggawa ng scene kesehodang maging cheap sila.

Na-inspire kami sa isang guy who gave some awards and titles sa mga rumampang celebrities and starlets of intergalactic proportion kaya naman heto ang aming version.

With his seemingly herculean built, DA WHO pa rin si Pancho Magno nang rumampa siya. The audience’s silence is so deafening that no one seems to care about his presence.

His female DA WHO counterpart is her girlfriend Max Collins whom the adoring public did not recognize. Although she is very sexy in her black ensemble, wala pala siyang dating sa male crowd.

Best Butt si Markki Stroem who left nothing to the imagination sa kanyang thong. Ang papuwet niyang scene ay talagang nagbigay ng wild imaginations sa mga beki.

Runner-up naman niya si Rocco Nacino na obviously wanting attention when he disrobed for the first time.

Phallus King naman si Tom Rodriguez who was brave enough to show his dong’s might. His Jumbo-hotdog-kaya-mo-ba-‘to scene had bekis gawking at his penile shape.

Eksenadora Queen si Wynwyn Marquez who must be reeling from her success sa isang pageant. Her pansinin-n’yo-ang-pagrampa-ko catwalk all conjured an image that she’s wanting attention all to herself.

Over-all, the fashion show is a showcase of celebrities, starlets, studs wanting to make a stir. The eksenas clearly manifest their enjoyment to show off some skin. Well, that’s solely for the starlets whose star will never shine. UNCUT/ALEX BROSAS

