Bam nanawagan ng pagkakaisa vs EJKs

SINUPORTAHAN ni Sen. Bam Aquino ang panawagan ng Simbahang Katoliko na magkaisa at ihinto ang patayan sa pagsasabing ito ang una at pinakamahalagang hakbang para maabot ang paghilom ng bansa.

“Natutuwa kami na nananawagan na ang Simbahan sa buong taumbayan na makiisa sa pagtigil ng mga patayang nangyayari,” wika ni Sen. Bam pagkatapos ng “Lord Heal Our Land Sunday” Holy Mass sa EDSA Shrine.

“Bilang mga Kristiyano, at bilang Pilipino, sumasang-ayon kami sa panawagan ng Simbahan na itigil na ang patayan at simulan na ang paghilom ng ating bayan,” dagdag ni Sen. Bam.

Isa si Sen. Bam sa mga miyembro ng oposisyon na tumugon sa panawagan ng Simbahan para sa paghilom ng bansa. Sumali rin siya sa prusisyon patungong People Power Monument (PPM) kung saan isang panalangin ang ginawa para sa paghilom ng bansa.

Sa kanyang homily, iginiit ni Catholic Bishops Conference of the Philippines (CBCP) president, Archbishop Socrates Villegas, ang kahalagahan ng paghinto sa extrajudicial killings at paglaban sa lumalalang kultura ng karahasan sa bansa.

“Stopping the killings is only one big step. The journey of healing for the values of our nation turned upside down will be a long journey still,” wika ni Archbishop Villegas.

“​Hindi ito ang Pilipinas, at hindi ganito ang Pilipino. Ang inaawit natin ay ​’​ang mamatay nang dahil sa ‘yo’,​ hindi ​’​ang pumatay ng dahil sa ‘yo’,”​ dagdag pa niya.

Libu-libong katao ang tumugon sa panawagan ng Simbahan na sumali sa “Lord Heal Our Land Sunday” at sa prusisyon patungong People Power Monument kasama ang imahen ng Our Lady of Fatima.

Ang “Lord Heal Our Land Sunday” ay pagsisimula ng 33-araw na aktibidad ng Simbahan para sa patuloy na paghilom ng bansa, kung saan hinikayat ng CBCP ang mga Pilipino na magdasal na gamit ang Prayer of Saint John Paul II at Banal na Rosaryo, magkomunyon at ipagdasal ang paggaling ng bansa ay kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga pinatay.

Ang 33-araw na aktibidad ay matatapos sa December 8 o pista ng Immaculate Conception, na siyang patron ng buong Pilipinas. ERNIE REYES

