BAMBOO CONCERT

HINDI mahulugang karayom ang kahabaan ng 10th Ave. sa libreng concert ni Bamboo sa pagdiriwang ng Arangkada Motorsiklo Festival 2017 na inihandog ng Yamaha at ng Pamahalaang Lungsod ng Caloocan. Ayon kay Caloocan City Mayor Oscar Malapitan, panahon na makita ng bansa ang

asenso at ganda ng Caloocan at ang mga masipag at masayahing mga mamamayan nito, sa harap ng nalalapit na pagbubukas ng bagong city

hall at big-dome sports complex, ang pagtatanim ng 20,000 fire trees at paglikha ng mga munting hardin sa mga lansangan. JOJO RABULAN