Bangkay ng retired US soldier, nadiskubre

NAAAGNAS na nang matagpuan ang bangkay ng isang retiradong US Army sa Quezon City nitong Lunes ng gabi.

Inaalam pa ng mga tauhan ng Quezon City Police District, Criminal Investigation and Detection Unit (QCPD-CIDU) kung may foul play sa pagkamatay ng biktimang si Wilson Tan o inatake lamang ito sa puso.

Sa ulat, nadiskubre ang bangkay alas-6 p.m. sa nirerentahan nitong apartment sa Barangay Paang Bundok.

Bago ito, unang inakala ng mga residente na mula sa patay na hayop nagmumula ang masangsang na amoy na nagsimula nitong nakaraang Sabado pa.

Pero nang mapansin ng may-ari ng apartment na si Alejandro Cruz, na hindi niya nakikita ang umuupa sa kanya, idinulog na niya ito sa sa barangay.

“Inabangan namin dito ‘yung pagdating ng may-ari na makapasok kami roon, dala kasi nila ‘yung susi. Mga bandang alas-sais pasado, napasok namin ‘yung loob at nakita na nga namin na nakahandusay ‘yung bangkay,” sabi ni kagawad Jesus Michael De Castro.

“Isang linggo ko nang hindi nakikita si Wilson eh, so nu’ng pag-ano ko, ‘yun ang pinagdudahan namin, so binuksan namin ‘yung pinto so kasama ko ‘yung mga pulis at saka barangay. Nakita namin patay na,” sabi Cruz.

Walang alam si Cruz na kamag-anak ni Tan dito sa Pilipinas. BOBBY TICZON