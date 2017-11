Banking hours at mas madaling proseso ng remittance iginiit ngayong Kapaskuhan

SA hangaring mapadali ang proseso ng pagpapadala ng pera ng Overseas Filipino Workers lalo na ngayong Kapaskuhan, iminungkahi ng isang mambabatas na padaliin ang proseso ng banking at remittance sector sa bansa upang masigurong walang delay sa pagtanggap ng perang padala.

Umapela si Leyte Rep Henry Ong na magbukas ng bagong service facilities, pahabain ang banking hours, paghusayin ang online services at makipag tie up sa mga money transfer agency ang banking and remittance sector sa bansa sa harap na rin ng ulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) na bumaba ng mahigit 8% ang cash remittance noong Setyembre galing sa mga land-based OFW dahil sa naging ng desisyon ng ilang bangko sa abroad na magtuon sa kani-kanilang home market.

Sa ulat ng BSP, pumalo lamang sa $2.2 billion ang cash remittances ng mga land-based overseas Filipinos nitong Setyembre kumpara sa $2.8 billion noong Agosto 2017. Ang $360 million na ibinaba ng remittances ay katumbas ng P18billion.

Ang nasabing halagang nawala ay ang hindi umano natanggap ng mga pamilya dito sa Pilipinas na maaari sanang nakatugon sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan.

Bukod sa Pilipinas kabilang din ang Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, at Australia sa mga bansang nagtala ng pinakamalaking pagbaba sa halaga ng remittance batay na rin sa ulat ng BSP.

Sinabi ni Ong na tumatayo ring Vice Chairman ng House Committee on Banks and Financial Intermediaries na dapat agad tugunan ng bansa ang ganitong problema, iminungkahi nito sa LandBank of the Philippines na opisyal na depository bank ng gobyerno na manguna sa inisyatibong padaliin na ang pagpapadala ng remittance papasok sa Pilipinas kasama na ang mas mahabang banking hours.

Aminado ang mambabatas na kung hindi kikilos ang gobyerno ay lalong liliit ang matatanggap na remittance ng mga pamilya ng OFW sa bansa na malaking epekto din sa ekonomiya ng bansa. GAIL MENDOZA

