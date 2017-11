BDO pasok sa “World’s Best Employers” ayon sa Forbes

Ang BDO Unibank ang tanging institusyong pampinansyal sa Pilipinas na kasama sa Top 50 ng Forbes’ Best Employers in the World para sa taong 2017.

Ang Forbes list ay batay sa publikasyon nitong 2017 Global 2000 rankings na nagtatampok sa mga publicly-listed companies mula sa 58 bansa.

Lumalabas na pang-23 sa prestihiyosong listahan ang BDO ayon na rin sa datos ng Statista – isang online statistic and market research firm na nakomisyon ng Forbes na sumuri sa 360,000 global recommendations.

Hinikayat ang mga manggagawa mula sa iba’t ibang bansa na bigyang marka ang kani-kanilang mga employer at tinanong kung ito ba ay mairerekomenda nila sa kanilang mga kaibigan o kapamilya. Bukod dito, tinanong rin ang mga respondents kung alin pang organisasyon ang kanilang hinahangaan.

Ito ang ikalawang pagkakataon sa loob lamang ng ilang linggo kung saan ang isang independent institution ay nagbigay ng positibong pagkilala sa BDO bilang nangungunang employer.

Setyembre ng taong ito nang inihayag ng online recruitment site na Jobstreet.com ang BDO bilang pang-anim sa listahan nitong “Top Ten Companies Filipinos Aspire to Work For,” at kinilala rin sa global reach, job security, at work-life balance na nabibigay nito sa kanilang mga empleyado. Batay ang impormasyon sa isang surbey na isinagawa ng Jobstreet sa 3, 658 na Jobstreet.com account holders nito.

Patuloy ang recrutiment efforts ng BDO sa mga rehiyon sa bansa. Bukod rito, bukas rin ang bangko sa pagbibigay ng career opportunities sa overseas offices nito upang suportahan ang kanilang global operations. Sa mga nais maging bahagi ng BDO, maaaring bisitahin ang kanilang website, https://www.bdo.com.ph/careers para sa karagdagang detalye.

