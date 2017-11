BIR employee, dakip sa pangingikil

LINGAYEN, PANGASINAN – Inaresto ng National Bureau Investigation (NBI) Pangasinan ang isang empleyado ng Bureau of Internal Revenue (BIR) sa aktong pangingikil ng halagang P150,000 sa isang may-ari ng isang gasul company sa isinagawang entrapment operation sa Lingayen sa nasabing lalawigan.

Kinilala ni NBI-Pangasinan chief Atty. Dante Bonoan ang suspek na si Edgardo R. Taron, BIR employee, ng nasabing bayan.

Sinabi ni Bonoan na si Taron ay nahuli sa isinagawang entrapment operation nang tanggapin niya ang extort money galing sa complainant na si Marilou Malicdem, may-ari ng PR Gas sa Brgy. Tonton West, Lingayen.

Sa imbestigasyon, sinabi ni Malicdem na pumunta si Taron sa kanyang establisyimento at sinabing nasa subject for investigation ito dahil siya raw ay isang delinquent tax payer at dapat na magbayad ng P150,000 para matanggal siya sa listahan ng mga delinquent tax payers.

Ngunit sinabi aniya pa, nagbayad na siya ng initial P50,000 sa suspek ngunit hindi pala nai-remit ni Taron at walang resibong ibinigay.

Dahil dito, humingi ng tulong si Malicdem sa NBI-Pangasinan na nagsagawa ng entrapment operation kung saan nahuli ito sa aktong tumatanggap ng P100,000 mula sa complainant.

Si Taron ay isang computer maintenance technologist na nakatalaga sa Revenue Data Center – Luzon 1 sa Calasiao, at hindi siya BIR examiner.

Kasong direct bribery and violation of R.A. 3019 o anti-graft and corruption ang kinakaharap ngayon ng suspek na nakakulong sa NBI-Pangasinan detention cell. ALLAN BERGONIA

