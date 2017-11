Bukol ng mga silahistang aktor, dedma sa girls at beki

NAG-EFFORT naman daw lahat-lahat sa pagpapaganda ng katawan ang tatlong actor na kabilang sa mga rumampa sa katatapos lang na sexy fashion show ng sikat na clothing company pero parang hindi sila nag-exist sa crowd na majority ay gays.

Pa’no, matagal nang kalat ang pagiging silahista ng mga nasabing actor na pare-parehong may proyekto sa isang malaking TV network.

Si actor A, matagal ng natsitsismis na bayot at walang nagtatagal na syota sa kanya, si actor B naman na-involve sa isang komedyana pero guy naman daw ang hanap at itong si actor C ay dyowa naman daw ng sikat na actor na may gagawing teleserye sa Kapuso network.

Sabi ng isa sa nakapanood ng show ay sayang lang daw ang mga daks na bukol ng mga tinutukoy nating actor kasi maliban sa hindi sila tinapunan ng pansin ay hindi pa sila pinagnasaan.

***

3 LOLAS NG EAT BULAGA, AARIBA NA SA “TRIP UBUSAN”

Mukhang may promise na kumita sa takilya ang launching movie na “Trip Ubusan: Lolas Vs. Zombies” ng tatlong sikat na Lolas sa Eat Bulaga na sina Lola Nidora (Wally Bayola), Tidora (Paulo Ballesteros) at Lola Tinidora na si Jose Manalo.

Maliban kasi sa araw-araw na promo ng pelikula sa Eat Bulaga kung saan may pakontes pa sila ay suportado ang proyekto ng kapwa EB Dabarkads lalo na nina Bossing Vic Sotto (isa sa producers), Joey de Leon at Allan K.

Malakas rin ang dating ng trailer ng Trip Ubusan kung saan makikitang nakikipagbuno ang mga lola sa mga Zombies. Umiral ang pagiging “Super Lolas” nila gamit ang determinasyon at galing sa utakan upang mailigtas hindi lang ang mahal na apo kungdi pati na ang sambayanang gustong biktimahin ng mga zombie.

Ayon pa kay Ryzza Mae Dizon ay may tatlong uri ang Walkers, Slippers at Runners. At hindi basta-basta ang mga kinuha ng producer para gumanap na zombies rito kundi mga professional dancers sila para mas kapani-paniwala raw ang galaw.

Yes, mala-zombies sa Triller music video ni late Michael Jackson ang inyong mapanonood sa malaking suspense horror-comedy ng APT Entertainment At M-Zet Productions na palabas na sa maraming sinehan sa buong bansa simula ngayong Nob. 22.

‘Yung mga fans ng TROPS, siguradong kaaaliwan niyo ang mga eksena ng inyong mga lodi na sina Bae Kenneth Medrano, Bae Miggy Tolentino, Taki Saito at Shaira Mae dela Cruz.

Kasama rin sa movie sina Caprice Cayetano, Angelika dela Cruz, Arthur Solinap, Lovely Abella at may special participation sina Rochelle Pangilinan, Joshua Zamora, Niño Muhlach at Al Tantay sa ilalim ng direksyon ni Mark Reyes.

Last Monday ay nagkaroon ng red carpet premiere ang Trip Ubusan na dinumog ng fans ng JOWAPAO (Jose, Wally and Paolo). WALANG KIYEME/PETER LEDESMA

