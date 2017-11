PORMAL nang binuksan ng pamahalaang lungsod ang Business One Stop Shop (BOSS) na nalikha sa pamamagitan ng City Ordinance No. 2017-05, na naghahangad na makapagbigay ng mabilis, madali, epektibo at episyenteng business registration and licensing procedures sa Navotas. Target ni Mayor Mayor John Rey Tiangco na mapauunlad ang customer experience o karanasan ng mga negosyante at mamumuhunan sa pagtatayo ng negosyo .Kasabay ng inagurasyon ng BOSS ang pagdiriwang ng kaarawan ng nakababatang Tiangco at ng kanyang kuya na si Cong. Toby Tiangco. JOJO RABULAN