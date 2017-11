CADAC AND CARROTS

INILUNSAD ng Caloocan Anti-Drug Abuse Council (CADAC) ang bagong “silungan” ng mga drug surrenderers sa Parish of the Holy Cross sa Amparo, Brgy. 179, North Caloocan. Ito’y pamamahalaan ng CARROTS o Community-Assisted Rehab and Recovery Out-patient Training System, isang programang panggagamot sa mga drug dependents sa pakikipagtulungan ng simbahan at ng Pamahalaang Lungsod ng Caloocan. Ikinatuwa ni Caloocan City Mayor Oscar Malapitan ang kaganapang ito, at ayon sa alkalde, ang pagbubukas ng parokyang ito ang magbibigay-daan sa mas lalong pagdami ng bilang ng mga magagamot at tatalikod sa masamang bisyo, at muling makababalik sa pagiging produktibong mamamayan ng ating lipunan. JOJO RABULAN