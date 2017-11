China-ASEAN Member States Information Ministerial Meeting, malaking tulong sa Philippine media 

MALAKING tulong sa Philippine media at kooperasyon ng bansa sa mga kalapit-bansa ang resulta ng dinaluhan ng Presidential Communications Operations Office na China-ASEAN Member States Information Ministerial Meeting na ginanap mula November 21 hanggang 22 sa Suzhou, China.

Nagkasundo kasi ang mga kinatawan ng mga member states na kailangang ituloy ang Work Plan sa pagpapalakas ng ASEAN-China Cooperation sa pamamagitan ng Information at Media 2015-2017 kung saan si PCOO Assistant Secretary Kristian Ablan ang dumalo bilang kinatawan ng bansa.

Sa kabilang banda, dinaluhan naman ni PCOO Secretary Martin Andanar ang ministerial meeting sa ikalawang araw ng pulong kung saan nakasama niya sina China SCIO Minister Jiang Jianguo, Cambodian Information Minister Khieu Kanharith, Laos Information Minister Vongdara Bosengkham, at Indonesian Communications Secretary-General Farida Dwi Cahuatini.

Kabilang sa mga isinulong na priority areas of cooperation ang mga sumusunod: 1. Hikayatin ang news and media authorities na palakasin ang communication at mutual visits 2. Palakasin ang palitan sa pagitan ng mga media outlets ng mga programa at personnel 3. Hikayatin ang mga media organizations na i-cover ang mga economic, political, cultural, social at ecological accomplishments ng China at ASEAN member states para mas tumaas ang mutual understanding 4. Mapalakas ang kooperasyon sa press, publication, broadcasting, film, telebisyon at new media 5. Hikayatin ang mga media associations na palakasin ang contact at communication 6. Isaayos ang access ng mga mamamahayag para sa interview sa mga mahahalagang event 7. Palakasin ang people to people exchanges, isulong ang mga dialogue sa Asian civilization at hikayatin ang mga Think Tanks na magkaroon ng mga discussion sa mga common concern issues 8. Isulong ang pagtatatag ng Belt and Road media cooperation alliance.

Base sa ipinadalang mensahe ni Secretary Andanar, ang mga initiative at priority areas of cooperation ay idudulog sa ASEAN, ibabahagi sa ibang ASEAN member states at inaasahang tutulong sa draft ng Work Plan on Enhancing ASEAN-China cooperation sa pamamagitan ng Information and Media 2018-2020.

Ang naturang 2-day event na inorganisa ng State Council Information Office ng China ay dinaluhan ng anim (6) na ASEAN member states kabilang ang Cambodia, Indonesia, Laos, Myanmar, Thailand at ang Pilipinas. KRIS JOSE