CJ Sereno iisnabin ang impeachment hearing invitation

HINDI sisiputin ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa darating na Miyerkules ang House Committee on Justice hearing na para malaman kung may probable cause o may sapat na dahilan ang kasong impeachment laban sa kanya.

Ito’y sa kabila na naipadala ng House panel ang pormal na imibitasyon sa Chief Justice para lumutang sa pagdinig, pahayag ng kanyang spokesperson kaninang Linggo ng umaga.

Sinabi ni Atty. Josa Deinla na si Sereno, bilang chief justice, ay maraming nakalatag na kompormisong dadaluhan.

“Ang posisyon ni Chief Justice bago pa lumabas yung invitation sa Committee on Justice ay hindi siya a-attend sa hearing dahil meron siyang mga tungkulin na ayaw niyang maistorbo siya sa paggampan ng kang mga gawain bilang Punong Mahistrado,” pahayag ni Deinla.

Mismong ang House justice panel, na pinamumunuan ni Oriental Mindoro Representative Reynaldo Umali, ang nagpadala ng imbistayon kay Sereno para sa pagdinig sa Miyerkules.

Kasalukuyan aniyang negdedeliberasyon ang mga abogado ni Sereno kung paano nila paghahandaan ang imbitasyon. BOBBY TICZON

