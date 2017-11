Dating asawa ni Isa, buong-pusong dumamay sa kanya!

AYON sa isang Insider, darating raw Huwebes ang mga labi ng yumaong aktres na si Isabel Granada mula Doha, Qatar.

Ayon sa naulinigan ko, sa isang simbahan sa Greenhills ilalagak ang mga labi ng aktres pero marami ang nag-suggest na mas mabuti kung sa Mount Carmel ito ibuburol dahil mas accessible sa mga nagmamahal kay Isabel kesa sa Greenhills na pahirapan sa parking at ang trapik-trapik.

Mas okey raw kung sa Mt. Carmel dahil doon din binurol si Kuya Germs at tapat lang ito ng Broadway Centrum na naging “tahanan ” ni Isabel noong mga panahon na namamayagpag pa sa ere ang That’s Entertainment kung saan siya nakilala nang husto.

Mas convenient raw ito lalo na roon sa mga fans ni Isabel na nais masulyapan sa huling pagkakataon ang kanyang mala-birheng mukha na manggagaling pa sa iba’t ibang probinsiya lulan ng malalaking trak, bus at jeep.

Hindi rin pinababayaan si Isa ng kanyang dating asawa na si Geryk Gynasky dahil ito ang abala sa paglalagakan ng bangkay ni Isabel katuwang ang kanyang kinakasamang si Jaycee Parker at ilang mga artistang kaibigan ni Isabel gaya ni Nadia Montenegro.

Sa Facebook, ang daming nakikiramay sa biglang pagkawala ni Isabel. ‘Yung iba naman na pesonal na kakilala ni Isabel ay kanya-kanyang throwback showing their photos with Isa.

Patunay lamang ito na well-loved si Isabel. Isa si Isabel sa mga artista na napaka-wholesome ng image.

Kahit noong nakasama siya sa pelikula ni Rosanna Roces na “Ligaya Ang Itawag Mo Sa Akin” ay wholesome na whole pa rin ang role ni Isabel doon.

Wala rin akong natatandaang may naging kaalitan o kaaway sa showbiz si Isabel samantalang ang mga kasamahan niya sa industriya ay nagbibilang ng mga kaaway.

Mayroon lang akong nabasang post (mema) sa Facebook. Isang Japayuki at ang caption niya: “Nakasama ko pa lang si Isabel sa isang show sa Kamata, Japan 17 years ago. Labis talaga akong nalulungkot sa kanyang biglaang pagyao (or words to that effect).

Ramdam na ramdam ang pagkalungkot ng netizen sa sinapit ng aktres na ang pagkakaalam natin ay isang health-conscious woman, mahilig sa sports, healthy lifestyle pero siya pa ‘yung nadale ng Aneurysm.

Kung sabagay, ang pinakasikat na vlogger na si Wil Dasovich na parang kiti-kiti rin at mahilig mag-ehersisyo pero nadale rin ng cancer at nasa US ngayon at nagpapa-chemo.

Wala talagang pinipili ang sakit, parang nagmi-mini mini minimo lang.

Kalowkah. TIMMYDORA/TIMMY BASIL

loading...