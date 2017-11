PINANGUNAHAN ni Jail Warden Jail Supt. Ermilito C. Moral na maihatid sa Quezon City Hall of Justice ang 500 preso na may kasong petty crimes na matagal nang nakakulong sa Quezon City jail upang mapalaya na at makapiling ang kanilang mga pamilya sa nalalapit na Kapaskuhan matapos isagawa ang ”Moral” na decongestion program sa kulungan kasabay ng National Judgement Day. JUN MESTICA

