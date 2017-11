Duterte, nagpayo sa pagboto kay Mocha

PINAYUHAN ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang publiko na kilalanin muna si PCOO Assistant Sec. Mocha Uson na napabalitang kasama sa 2019 senatorial line-up ng PDP-Laban.

Aniya, kung gusto ng tao na ihalal si Uson sa Senado, kikilalanin umano ito ng lahat, maging ng mga militar at pulis.

“Let the people decide. It’s not a one-month story or critic. Let the people decide. Kung ginusto nila ‘yan, then that’s it. It will be honored by all, including the military and the police,” ayon kay Pangulong Duterte.

Kung sakali aniyang ang isang tao ay mahalal bilang senador, kahit na hindi ito gusto ng karamihan, kailangan daw itong igalang.

“You might not like her, her ways might not suit your values, but if that guy or woman is elected by the people, then you have to honor that choice,” aniya pa rin.

Matatandaang nitong Biyernes lamang ay sinabi ni House Speaker Pantaleon Alvarez na kasama si Uson, kasama si Presidential spokesperson Atty. Harry Roque, sa roster ng mga tatakbong senador sa ilalim ng ruling party, na umani ng batikos sa social media.

Ani Asec. Uson, wala siyang balak tumakbo bilang mambabatas, habang si Roque naman ay nagsabing tututukan muna nito ang pagiging tagapagsalita ng Pangulo.

Samantala, sinabi naman ni Senate President at PDP-Laban president Aquilino Pimentel III na pagdedesisyunan pa raw ng PDP-Laban ang panukalang isama ang dalawang opisyal sa Senate slate ng kanilang partido. KRIS JOSE

