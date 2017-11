DUTERTE VS SISON UMIINIT

ANG sagutan sa pagitan nina President Duterte at ng dati niyang propesor, ang founder ng Communist Party of the Philippines na si Jose Maria Sison, ay patuloy na umiinit.

Inakusahan ni Sison si Duterte ng pagsisinungaling sa kanyang intensyon na lumikha ng coalition government na kasama ang mga rebeldeng komunista at iba pa kapag nahalal na Pangulo na naulat sa Philippine Daily Inquirer noong Disyembre 2014. Manloloko raw sa pulitika ang Pangulo at nagsisinungaling.

Inakusahan din niya ang pamilya ng Pangulo na sangkot sa malakihang pagpupuslit ng droga.

Pinoprotektahan umano ng rehimeng Duterte ang pinakamalalaking druglord at protektor sa lebel ng mga gobernador at heneral na nagpalala sa problema sa iligal na droga.

Ang mga pagbubunyag ni Sison ay sadyang malalaki pero maaaring ‘di rin totoo at nagmumula lang sa isang natagpuan ang sarili na natalo sa isang mahalagang kasunduan at nais maghiganti.

Nauna rito ay pinirmahan ni Duterte ang proklamasyon na nagwawakas sa usapang pangkapayapaan sa CPP.

Inatasan din niya ang dose-dosenang lider ng rebelyon na pansamantala niyang pinalaya noong isang taon na sumuko.

Pero ang pinakamasakit marahil para kay Sison ay ang babala ng Pangulo na hindi siya papayagang pumasok sa bansa at aarestuhin kapag nagbalik.

Hindi naniniwala ang Firing Line na susuportahan ng Pangulo ang iligal na droga batay sa hayagan niyang pagkapoot sa narkotiko na humantong sa kampanya na kumitil sa buhay ng libo-libong pusher at user mula pa noong isang taon.

Itinanggi rin ni Duterte ang mga naunang alegasyon na ang kanyang anak na si Davao City Vice Mayor Paolo Duterte ay bahagi ng Chinese drug triad.

Inatasan na raw niya ang mga awtoridad na patayin ang kanyang anak kapag nahuling may kaugnayan ito sa droga.

Ang pagsalakay ng New People’s Army sa mga awtoridad ay inaasahan matapos ibasura ang usapang-pangkapayapaan.

Pero handa pa rin ba ang mga rebelde na nagkukubli sa mga gubat at bundok na pikit-matang manalakay at sundin ang mga kapritso ng kanilang mga pinuno na nagpapakasarap sa buhay sa abroad?

Walang duda na ang mga ideolohiya na sinusunod ng mga grupong makakaliwa ay wala na sa panahon.

Nananatili silang mga Maoist kahit nag-move on na ang People’s Republic of China at iniwan sila.

Libo-libong manlalaban at sibilyan na ang nasawi at daan-daan pa ang maaaring sumunod sa limang dekadang rebelyon ng mga komunista.

Huwag intindihin ang sagutan nina Duterte at Sison. Wakasan ang bakbakan ngayon.

FIRING LINE/ROBERT ROQUE, JR.